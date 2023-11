Czepiają się Igi Świątek. Fibak reaguje. "To nieporozumienie"

Nie było mocnych na Igę Świątek w turnieju WTA Finals w Cancun! Polska tenisistka pokazała swoją moc i wygrała te zawody bez straty seta, tracąc zaledwie 20 gemów, pokonując po drodze m.in. Coco Gauff i Arynę Sabalenkę. W samym finale w niespełna godzinę rozbiła Amerykankę Jessikę Pegulę (5. WTA) 6:1, 6:0. Zwycięstwo pozwoliło jej wrócić na pierwsze miejsce w światowym rankingu. "Co to było?" - krótko napisała Świątek w mediach społecznościowych po decydującym pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Wojciech Fibak wypowiedział się o Idze Świątek. Wspomniał o Irenie Szewińskiej

Triumf Igi Świątek zachwycił cały świat. Polka po kolejnym sukcesie otrzymała masę gratulacji od osób ze świata sportu. Nie inaczej było w przypadku Wojciecha Fibaka, byłego tenisisty i finalisty Masters. 71-latek nie szczędził ciepłych słów w kierunku najlepszej rakiety świata w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

- Kiedy myślę o najlepszej sportsmence w historii Polski, przychodzi mi na myśl Irena Szewińska. Trudno porównać ją z Igą z racji legendy otaczającej panią Irenę. Zostawmy ten dylemat na razie bez rozwiązania - przyznał.

Nad tym elementem Iga Świątek musi jeszcze popracować. Legendarny tenisista nie ma wątpliwości

Fibak zwrócił też uwagę na element, który Polka musi poprawić. - Jeśli chodzi o szybkość poruszania się po korcie i zwrotność, rywalki odstają od Igi zdecydowanie. Gdyby rozłożyć grę Polki na czynniki pierwsze, niemal we wszystkim jest najlepsza. Kłopot z forhendem pojawia się jedynie na nawierzchni trawiastej, czyli bardzo specyficznej. Ale jestem pewien, że razem z trenerem Tomaszem Wiktorowskim poprawią i to - powiedział z wielkim optymizmem.

Były tenisista został też zapytany o to, czy Świątek ma najlepszy serwis na świecie. Nie brakuje głosów, że ten aspekt gry to słaby punkt Polki. "Iga Świątek musi poprawić serwis i urozmaicić sposób gry - tak wynika z opinii zagranicznych ekspertów tenisowych" - pisał we wrześniu Dominik Senkowski.

Fibak swoją wypowiedź zaczął nietypowo. - W takich przypadkach przytaczam anegdotę z francuskim tenisistą Fabrice'em Santoro, który siedział kiedyś obok mnie, gdy wychwalano jednego z tenisistów, że serwując, nadaje piłce prędkość 230 km/h. Santoro szepnął do mnie wtedy z uśmiechem: "Ale czy on trafia w kort?". W serwisie, owszem, liczy się siła, ale przede wszystkim skuteczność. Novak Djoković nie serwuje aż tak wielu asów, ale ma bardzo dużo wygrywających pierwszych podań, co na jedno wychodzi. Serwisem zdobywa masę punktów, chociaż nie bije rekordów prędkości. Tak, Iga Świątek ma najlepszy pierwszy i drugi serwis: regularny, grany inteligentnie, z rotacją, tam gdzie trzeba. Czepianie się jej serwisu to nieporozumienie - zakończył.

Iga Świątek w wieku 22 lat na swoim koncie ma już m.in. cztery wygrane Wielkie Szlemy i WTA Finals.