Co za sensacja! Popis Polaka w meczu ze znanym tenisistą. Dzieli 150 miejsc

Maks Kaśnikowski to niezwykle utalentowany polski tenisista. Za 20-latkiem udany sezon, co poskutkowało także najwyższym miejscem w karierze w rankingu ATP. Plasuje się on obecnie na 288. miejscu w singlowym zestawieniu. Niewykluczone, że jeszcze w rankingu "podskoczy". Bierze on właśnie udział w turnieju ATP Challanger w kanadyjskim Calgary i zaczął go niezwykle udanie.

Maks Kaśnikowski ograł rywala Huberta Hurkacza! Co za mecz

W nocy z wtorku na środę młody tenisista zmierzył się w Kanadzie z Benoitem Paire’em (124. ATP) w ramach pierwszej rundy rywalizacji. Choć faworytem był Francuz, który w przeszłości trzy razy wygrywał turnieje rangi ATP i mierzył się m.in. z Hubertem Hurkaczem, to młody Polak wyszedł górą z tej konfrontacji.

Kaśnikowski już w pierwszym secie potwierdził wysoką formę. Po 29 minutach gry wygrał partię 6:3. Kolejny set rozpoczął się dla niego także bardzo dobrze - od przewagi dwóch gemów. Ostatecznie jednak Paire zdołał doprowadzić do wyrównania. Po prawie godzinie gry w secie Polak serwował po zwycięstwo, jednak Francuz ponownie wyrównał, a chwilę później wygrał całą partię 7:6 (3). To oznaczało tie-breaka.

W decydującym secie górą był już reprezentant Polski, który podobnie jak w pierwszej partii wygrał 6:3. Tym samym zameldował się w drugiej rundzie zmagań w Calgary. Tam czeka go starcie z kolejnym reprezentantem Francji - Enzo Wallartem, który jest obecnie sklasyfikowany na 924. miejscu w rankingu ATP. Kaśnikowski będzie więc zdecydowanym faworytem tego starcia. Mecz zaplanowano na czwartek 9 listopada.

Maks Kaśnikowski - Benoit Paire 2:1 (6:3, 6:7 (3), 6:3)