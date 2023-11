Ale ostro. Radwańska nie wytrzymała. Nawet nie czekała na finał Świątek [WIDEO]

59 minut - tyle czasu w poniedziałkową noc potrzebowała Iga Świątek, aby w finale rozprawić się z Jessicą Pegulą. Polka nie dała rywalce żadnych szans, zwyciężając 6:1, 6:0. Po drodze 22-latka pokonywała inne najlepsze obecnie tenisistki świata. Popis tenisa Świątek dała przede wszystkim w półfinałowym meczu z Aryną Sabalenką, którą zepchnęła z fotelu liderki rankingu. Przy okazji nowa pierwsza rakieta zarobiła za WTA Finals pokaźną sumę.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Kompromitacja WTA w Cancun. Radwańska komentuje. "Nie można sobie pozwolić"

Organizacyjny cyrk w Cancun miał miejsce jeszcze przed startem WTA Finals. Na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem turnieju w meksykańskim mieście widać było jedynie pałętających się pracowników oraz stalowe konstrukcje obiektu, na którym później grały najlepsze tenisistki świata. Ostatecznie organizatorzy zdążyli z budową, jednak wtedy zaczęły się inne problemy.

W wielu spotkaniach przez wiatr i silne burze oglądaliśmy mnóstwo przerw, które trwały nawet po kilkadziesiąt minut. Dochodziło do kuriozalnych scen. Zawodniczki otulone w ręczniki z wątłymi, łamiącymi się parasolkami czekały na wznowienia pojedynków. Z tego powodu finałowy mecz WTA Finals nie rozegrano zgodnie z terminem, czyli w niedzielę, a w poniedziałek. Co na to federacja? Po zakończeniu turnieju na oficjalnych profilach WTA w mediach społecznościowych pojawił się krótki wpis i wideo, które przedstawiło turniej w bardzo dobrym świetle. Rzeczywistość jednak wyglądała nieco inaczej.

W wywiadzie dla Canal+Sport o scenach z Cancun opowiedziała Agnieszka Radwańska, która zwróciła uwagę także na inne aspekty. - Nie chodzi już nawet o same warunki, ale o miejsce. To musi być pewne miejsce, czyli raczej kort w hali, bo to jest turniej, w którym nie można sobie pozwolić na zmianę terminu, na to, żeby grać dwa mecze jednego dnia i na to, żeby modlić się, czy będzie padać, czy jednak pogoda oszczędzi zawodniczki - przyznała finalistka Wimbledonu z 2012 roku jeszcze finałem z udziałem Igi Świątek.

- WTA kompletnie się nie popisało w tym roku. Takie rzeczy w ogóle nie mogą mieć miejsca. Taka pogoda może być na każdym turnieju, ale nie na tym ostatnim, tak ważnym! Tutaj nie ma na to czasu, nie ma dni wolnych między meczami - dodała Agnieszka Radwańska, która w 2015 roku zwyciężyła WTA Finals rozgrywane w Singapurze. Wówczas Polka w finale rozprawiła się z Petrą Kvitovą, wygrywając 6:2, 4:6, 6:3.