Rywalka Świątek reaguje na skandal. Ujawniła, o czym rozmawiają na Whatsappie

Iga Świątek znakomicie spisała się podczas niedawno zakończonego turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Najpierw wygrała wszystkie trzy spotkania w grupie, a następnie zdeklasowała zarówno Arynę Sabalenkę (2. WTA) 6:3, 6:2, jak i Jessicę Pegulę (5. WTA) 6:1, 6:0. Triumf w zawodach zagwarantował jej również powrót na pozycję liderki światowego rankingu, którą utraciła po porażce z Jeleną Ostapenko (13. WTA) w 1/8 finału US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Paula Badosa reaguje na skandal w Cancun. Wymowne słowa

Wieńczące sezon wydarzenie nie należało jednak do najłatwiejszych, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Nie dość, że wielokrotnie wiał porywisty wiatr, to zawodniczki często musiały mierzyć się z opadami deszczu. Oczywiście nie można pominąć faktu, że kort, na którym przyszło im grać, został oddany do użytku... dzień przed zawodami.

Spotkało się to z dużym niezadowoleniem zawodniczek, zwłaszcza zwyciężczyni Wimbledonu Markety Vondrousovej (7. WTA), która głośno wypowiedziała się na ten temat w mediach. Czeszka jest w grupie co najmniej 20 czołowych tenisistek, które na początku października przesłały trzystronicowy list do dyrektora generalnego WTA Steve'a Simona, w którym zwróciły się z prośbą o niezwłoczną odpowiedź w sprawie poprawy różnych aspektów działań federacji

Niezadowolenie wyraziła również Paula Badosa (66. WTA). "Dobrze, że się poskarżyłyśmy. Jeśli coś nam się nie podoba, musimy o tym powiedzieć. Myślę, że wcześniej brakowało nam jedności, ale teraz jest inaczej. Jesteśmy niezadowolone. Prowadzimy dyskusję na Whatsappie, podczas której omawiamy, czy można dokonać jakichś zmian. Doszłyśmy do wniosku, że tak. Zmuszają nas do grania większej liczby turniejów, wydłużają je. Nie możemy wyjść z tego ciągu" - powiedziała, cytowana przez "El Pais".

Nie tak dawno szpilkę w WTA wbiła również zwyciężczyni turnieju w Cancun Iga Świątek. - Szczerze mówiąc, myślę, że mogą wiele zrobić. To dość dziwna sytuacja, że spotykamy się z WTA i w pewnym sensie to my wyjaśniamy im, co czasami należy zrobić - stwierdziła.

Poza zawodniczkami frustrację z zorganizowania turnieju w Cancun zademonstrowali również... kibice, których komentarze pod filmikiem podsumowującym WTA Finals wymownie oddały ich emocje. "Ludzie, powinniście się wstydzić" - brzmi jeden ze wpisów.