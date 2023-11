Zrobiła to! Iga Świątek pobiła ten rekord. 40 lat czekania

Iga Świątek zanotowała występ bliski perfekcji podczas WTA Finals w Cancun. Choć turniej zawodził poziomem organizacji, to polska tenisistka sprawiła, że warto było czekać do późnych godzin nocnych na kolejne mecze. Komplet zwycięstw, popisowa gra w spotkaniu finałowym z Jessicą Pegulą (6:1, 6:0), powrót do bycia numerem jeden na świecie oraz kolejne pobite rekordy. Jeden z nich miał aż 40 lat!

3 Fot. Fernando Llano / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl