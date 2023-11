Iga Świątek przemówiła po zakończeniu sezonu. Klasa sama w sobie

59 minut - tyle potrzebowała Świątek, aby w finale WTA Finals pokonać Jessicę Pegulę. Amerykanka nie miała żadnych szans w starciu z naszą zawodniczką, która grała jak z nut. Rywalka Polki po spotkaniu pokazała prawdziwą klasę. - To nieprawdopodobne. Sprawiasz, że staram się być lepszą zawodniczką i bardzo ci jestem za to wdzięczna - powiedziała piąta rakieta świata.

Iga Świątek zabrała głos. "Chcę zostawić tu jedno przemyślenie"

We wtorek po południu Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym nie tylko zamieściła kilka zdjęć z Cancun, ale też zwróciła się do fanów i podsumowała sezon. "Co to był za sezon... Dużo widziałam, dużo zrobiłam, jeszcze więcej się nauczyłam. Zanim na dobre zacznę wakacje, których baaardzo potrzebuję, chcę tylko zostawić tu kilka zdań wdzięczności i jedno przemyślenie" - rozpoczęła.

"Dziękuję mojemu zespołowi, bez którego by mnie tutaj nie było, dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają każdego dnia, w tych dobrych i tych trudniejszych chwilach. Chcę też podziękować wszystkim dziewczynom, z którymi rywalizuję - sprawiacie, że chcę być coraz lepszą tenisistką, a każda z nas ma swoją, ważną historię, które wspólnie możemy pokazywać światu, za co jestem bardzo wdzięczna" - dodała liderka rankingu WTA.

Na koniec Świątek podzieliła się wspomnianą już refleksją. "Najlepsze rzeczy przychodzą do nas wtedy, kiedy przestajemy o nie zabiegać" - tymi ważnymi, ale jakże trafnymi słowami Polka zakończyła wpis.

Teraz przed Igą Swiątek zasłużone wakacje. Do rywalizacji w turniejach WTA wróci ona w styczniu - wówczas rozpocznie się sezon 2024.