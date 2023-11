Burza po WTA Finals. Opublikowali film i się zaczęło. Zero litości

W poniedziałek zakończyły się zmagania w WTA Finals w meksykańskim Cancun. Iga Świątek rozbiła w finale Amerykankę Jessicę Pegulę (5. WTA) 6:1, 6:0 i tym samym po dwóch miesiącach przerwy powróciła na miejsce liderki światowego rankingu. Wydarzenie nie należało jednak do najłatwiejszych, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Nie dość, że wielokrotnie wiał porywisty wiatr, to zawodniczki często musiały mierzyć się z opadami deszczu. Oczywiście nie można pominąć faktu, że kort, na którym rozegrały zawody, został oddany do użytku... dzień przed turniejem.

Burza po WTA Finals. Kibice brutalnie zrugali organizatorów turnieju w Cancun

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że WTA podziękowała Cancun za gościnę krótkim "Adios", zamieszczając półtoraminutowe nagranie, które częściowo przedstawiło wydarzenia z turnieju WTA Finals. Problem polega jednak na tym, że obraz turnieju został mocno... naciągnięty.

Błyskawicznie na to wideo zareagowali kibice, którzy brutalnie zrugali całą organizację. "Nie kompromitujcie się", "mam nadzieję, że już nigdy więcej Cancun", "to nie był turniej, to był żart", "tragiczne", "biedne dziewczyny, które musiały grać w takich warunkach", "ludzie, powinniście się wstydzić", "najgorsza lokalizacja" - napisali na Twitterze. Oberwało się również dyrektorowi naczelnemu WTA Steve'owi Simonowi. "Wstydź się, kłamco. Odejdź na zawsze", "musi ustąpić, jak może czuć się dobrze w związku z taką porażką?" - możemy przeczytać.

Zwycięstwo z Pegulą sprawiło również, że kwota, którą Świątek zarobiła łącznie w tym sezonie, jest niebotyczna. Podczas meksykańskiego wydarzenia zainkasowała ponad trzy miliony dolarów, a to jedynie część wynagrodzenia zarobionego w 2023 roku.

Po wygraniu WTA Finals Świątek ma na koncie 9295 punktów w światowym rankingu WTA, czyli 245 "oczek" przewagi nad drugą Aryną Sabalenką. Rozpoczęła zatem właśnie 77. tydzień w karierze jako numer jeden zestawienia.