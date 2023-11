Daria Abramowicz mówi o Idze Świątek. "To nie oznacza, że stajemy się przyjaciółmi"

Tenisistki przebywające w Cancun podczas WTA Finals mają za sobą bardzo trudny tydzień. Albowiem musiały rywalizować nie tylko z przeciwniczkami, ale także z nierównym kortem czy ogromnymi podmuchami wiatru, które mocno utrudniały normalną grę. Najlepiej do tych warunków przystosowała się Iga Świątek, która wygrała cały turniej bez straty seta. Polka w finale pokonała Jessikę Pegulę 6:1, 6:0. W całym turnieju straciła raptem 20 gemów, co jest najlepszym wynikiem w historii Turnieju Mistrzyń.

Psycholog Igi Świątek zdradza kulisy współpracy. "Bardzo ważne jest trzymanie się granic"

– Pracujemy od dawna, by zaakceptować to, że trzeba czasem rywalizować w trudnych warunkach. Grać z nimi, ale nie przeciwko nim, bo gra się przeciwko rywalce – mówił po spotkaniu finałowym Tomasz Wiktorowski, szkoleniowiec 22-letniej tenisistki, która ponownie został liderką rankingu WTA. Najważniejszy sztab Igi Świątek składa się z ponadto z dwóch osób: Macieja Ryszczuka, trenera przygotowania fizycznego, oraz Darii Abramowicz, psycholog sportu.

To ta czwórka przebywa ze sobą większość czasu w roku, co sprawia, że kontakty oraz relacji między nimi się zacieśniają. Abramowicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą" została zapytana właśnie o wyzwanie oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. – Pracujemy od czterech lat i mamy jasno wyznaczone granice – od tego zaczynam każdy proces w mojej pracy. Wyznaczamy standardy oraz reguły. Dotyczą one tego, czym, w jakim zakresie i jak się dzielimy – mówi Daria Abramowicz.

– Oczywiście – w sporcie na najwyższym poziomie ludzie często spędzają ze sobą nawet po 280–300 dni w roku i wówczas nie sposób być dla siebie obcym. Mieszkamy przecież w tych samych hotelach, spotykamy na śniadaniach, nasze życia do pewnego stopnia się przenikają. Najlepsze teamy budują w ten sposób swoją siłę, co jest istotne zwłaszcza w tenisie, czyli sporcie osamotniającym, ale z punktu widzenia mojej profesji bardzo ważne jest trzymanie się granic – podkreśla członkini sztabu Igi Świątek, która stara się jasno stawiać granice. – Możemy spędzać razem 24 godziny na dobę, ale to nie oznacza, że stajemy się przyjaciółmi. Nie rozmawiamy o wszystkim, nie podejmujemy wspólnie pewnych aktywności. Zawodnik nigdy nie będzie kolegą psychologa – przyznaje.

Daria Abramowicz przyznaje, że w pracy z liderką rankingu trudniejsze jest zarządzanie sukcesem niż po ewentualnym porażkach. – Tylko dlatego, że – nie chcę brzmieć arogancko, ale takie są raczej fakty – zwycięstw ma dziś więcej niż porażek. (...) W Polsce często postrzega się sportowców jako dobro narodowe. Właśnie tak nazywają Igę nawet sami kibice. Mówią: "Jesteś naszym skarbem". To dla sportowców bardzo obciążające, bo pokazuje duże oczekiwania dotyczące dostarczania ludziom tego, czym chcą żyć i co ich cieszy – podsumowała.