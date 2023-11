Szykuje się powrót legendy. Świątek może mieć kolejną rywalkę

Początek nowego sezonu 2024 ma być okresem powrotu do tenisowej rywalizacji Angelique Kerber, która przygotowuje się do tego w rodzinnym Puszczykowie. Niemka z polskimi korzeniami zamierza zagrać w United Cup oraz turnieju w Brisbane, co ma ją przygotować pod Australian Open. - Moją największą motywacją jest miłość do sportu. To nigdy nie zniknie. Do tego dochodzi wyzwanie polegające na powrocie na wielką scenę tenisową i ponownym daniu z siebie wszystkiego - podkreśla 35-latka.

