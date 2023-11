Tak Rosjanie skomentowali sukces Igi Świątek. Mówią jednym głosem

Zobacz wideo

Media z całego świata zachwycały się Igą Świątek po jej wygranej w turnieju WTA Finals. "Od poniedziałku rozpoczyna się nowy etap dynastii", "Imponująca maestria", "Powrót na szczyt świata" - tak poniedziałkowy triumf polskiej tenisistki relacjonowały ogólnoświatowe media.

REKLAMA

Rosyjskie media pod wrażeniem dokonań Igi Świątek. "Dominacja"

Triumf Świątek został zauważony także w Rosji. Tamtejsze media zgodnie oddają jej honory za to, co zrobiła w Cancun. Sport24.ru zauważyło powrót Świątek na pierwsze miejsce w rankingu WTA oraz dwa rekordy, które przy tym pobiła. Jeden to najwyższa wygrana w finale i pobicie rekordu 6:2, 6:0, który należał do Martiny Navratilovej i Kim Clijsters. Drugi to strata zaledwie 20 gemów w całym turnieju WTA Finals. Poprzedni wynosił 32 przegrane gemy i należał do Sereny Williams.

"Świątek pokonała Amerykankę i ponownie została pierwszą rakietą świata" - brzmi nagłówek z portalu Championat. "Iga dosłownie na mecie wyprzedziła Sabalenkę w rankingu WTA i drugi rok z rzędu zakończy na szczycie" - czytamy dalej. W relacji samego meczu podkreślona została dominacja Świątek nad Pegulą oraz to, że wygrana w WTA Finals była dla Polki szóstym tytułem w tym sezonie i 17. w całej karierze.

Jeszcze dalej poszedł serwis sports.ru. "Iga Świątek - dwa lata dominacji" - napisano w tytule tekstu. "Turniej Mistrzyń to swego rodzaju spotkanie najlepszych tenisistek świata, gdzie rywalizacja powinna być szczególnie wysoka. Iga Świątek jest jednak innego zdania" - czytamy w tekście, w którym przytoczono wyżej wspomniane rekordy pobite przez Świątek. "Ostatnie dwa lata w WTA to jej era" - podkreślono, a na przytoczenie tego portal przytoczył m.in. poniższe statystyki:

w dwa lata Świątek zdobyła 14 tytułów. Żadna inna tenisistka nie wygrała więcej niż cztery;

z ostatnich ośmiu turniejów Wielkiego Szlema Świątek wygrała trzy, a pozostałych pięć wygrało pięć różnych zawodniczek;

w tym czasie Świątek wygrała pięć turniejów WTA 1000, to więcej niż jakakolwiek zawodniczka wygrała w ogóle turniejów;

drugi rok z rzędu jest liderką pod względem liczby wygranych spotkań. W 2022 roku było ich 67, a w 2023 - 68.

"Nieźle jak na 22-latkę" - skwitowano w zakończeniu tekstu.

A jak Iga Świątek podsumowała triumf w WTA Finals i powrót na pierwsze miejsce? Opowiedziała o tym w rozmowie z Canal+ Sport. - Najdziwniejsze jest to, że takie rzeczy przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz, bo wiedziałam, że Aryna Sabalenka ma na tyle dobry sezon, wygrała szlema, była w finale innego i miała takie wyniki, że wiedziałam, że ona po prostu zasłużyła na ten numer jeden. Chciałam po prostu zrobić swoje i nawet dla mnie jest to trochę abstrakcyjne, że wywalczyłam ten numer jeden na koniec roku - powiedziała.