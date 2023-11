Media: Sensacyjne zmiany w tenisie. Dotkną też Huberta Hurkacza

Pieniądze płynące z Saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego coraz mocniej wpływają na sport. Widać to już po golfie, boksie czy piłce nożnej, a od kilku miesięcy trwa debata w kontekście organizacji turniejów tenisowych w Arabii Saudyjskiej. To w zasadzie już się dzieje, gdyż w najbliższych latach Next Gen ATP Finals odbywać się będzie w Dżuddzie.

Koniec z początkiem sezonu w Australii? "The Times" ujawnia szokujące plany Saudyjczyków

Tymczasem, jak informuje "The Times", Saudyjczycy prowadzą rozmowy z ATP na temat organizacji turnieju Masters 1000. Tenisowy terminarz już teraz jest zapełniony praktycznie do maksimum, więc taka impreza miałaby się odbyć na początku roku - dokładnie dwa tygodnie przez Australian Open. Według angielskiej gazety ATP musi zaakceptować jedynie propozycję, którą ocenia bardzo przychylnie. Taka zmiana miałaby nastąpić już w 2025 roku. Inwestycja Saudyjczyków może sięgać setek milionów euro. Pula nagród w dla pojedynczego wydarzenia wyniesie około 7 milionów euro, z nagrodą dla mistrza w wysokości miliona euro. Gospodarzem nowopowstałego turnieju Masters ma być Rijad. Już pod koniec grudnia Carlos Alcaraz, Novak Djoković, Ons Jabeur oraz Aryna Sabalenka będą rywalizować tam w turnieju pokazowym Diriyah Cup.

Jakie konsekwencje miałoby to dla Touru, gdyby Arabia Saudyjska zorganizowała Masters 1000, które kończyłoby się zaledwie tydzień przed Australian Open? Najpewniej oznaczałoby to koniec australijskich turniejów podprowadzających do pierwszej imprezy wielkoszlemowej w Melbourne. W tym roku przed Australian Open odbyły się cztery imprezy rangi 250 - Pune, Auckland oraz dwie w Adelajdzie. Wcześniej rywalizowano także w zawodach drużynowych United Cup. Identyczny scenariusz przewidziano na przyszły sezon, a dojdzie nawet impreza w Brisbane.

Istnieją dwa scenariusze, które analizuje ATP, aby uwzględnić duży turniej w Rijadzie. Pierwsza możliwością jest poszerzenie liczby wydarzeń "premium" i przyznanie dziesiątej licencji na Mastersa, którą Saudyjczycy ze względu na swoje możliwości ekonomiczne kupiliby bez problemu. Drugą opcją jest odkupienie licencji od obecnych organizatorów imprez o takiej randzie.

Dlaczego w ogóle ATP negocjuje z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, skoro nie ma problemów finansowych, jak chociażby WTA? Sporą obawą ze strony władz męskiego tenisa jest powtórzenie manewru, który Saudyjczycy wykonali w golfie - założyli własną organizację i dzięki atrakcyjnym nagrodom przyciągnęli wielu czołowych graczy świata. ATP chce uniknąć konkurencyjnego Touru.