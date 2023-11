To są jakieś żarty. Oto co WTA zamieściła po kompromitacji w Cancun [WIDEO]

Zakończony turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun przejdzie do historii pod wieloma względami. Z jednej strony jako pokaz dominacji Igi Świątek (1. WTA), która nie dała szans rywalkom w drodze do pierwszej wygranej w Turnieju Mistrzyń, z drugiej jako totalna klapa organizacyjna WTA. Zawody miało zakończyć się w niedzielę, a skończyły dopiero w poniedziałek z powodu złych warunków atmosferycznych, które wymusiły przekładanie spotkań.

Wszystkie tenisistki zgodnie krytykowały sposób zorganizowania turnieju od późno rozstawionego i krzywego kortu, po fatalną komunikację z władzami WTA, czy brak kompletu publiczności na trybunach. - To dość dziwna sytuacja, że spotykamy się z WTA i w pewnym sensie to my wyjaśniamy im, co czasami należy zrobić. Na pewno jest potencjał, aby nad tym popracować. Oczywiście późno zdecydowali, że tu zagramy. Na pewno marketing powinien być lepszy - mówiła w trakcie turnieju Iga Świątek.

W mediach społecznościowych popularne były kompilacje, które ukazywały skalę absurdalnych sytuacji, z którymi mierzyły się zawodniczkami w Cancun. Wiatr łamiący parasole, obfite opady deszczu czy niedowierzające twarze tenisistek. To wszystko widać na nagraniu, które ma już ponad 1,7 miliona wyświetleń.

WTA przedstawiło inną rzeczywistość z Cancun

Organizacja podziękowała w mediach społecznościowych Cancun za gościnę krótkim "Adios", zamieszczając półtoraminutowe nagranie, które w skrócie przedstawiło wydarzenia z turnieju WTA Finals. Widać w nich uśmiechnięte tenisistki i obraz turnieju, który wyglądał na udany od początku do końca. Cóż, rzeczywistość wyglądała jednak nieco inaczej.

Pozostaje mieć nadzieję, że przyszłoroczny turniej WTA Finals zostanie zorganizowany z większym profesjonalizmem i obędzie się bez tak absurdalnych scen jak w Cancun.