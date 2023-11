Tak Iga Świątek podsumowała swój wyczyn. Trzy słowa

Iga Świątek (1. WTA) podczas turnieju WTA Finals przegrała zaledwie 20 gemów, czym pobiła rekord Sereny Williams i udowodniła dominację na korcie. W finałowym meczu pokonała Jessicę Pegulę (5. WTA) 6:1, 6:0 i powróciła na pierwszą pozycję w światowym rankingu. Po zawodach była niezwykle zadowolona, ale też nie mogła uwierzyć w skalę sukcesu.

Iga Świątek podsumowała wygranie WTA Finals. Wystarczyły trzy słowa i wszystko jasne

- Po wczorajszym meczu wiedziałam, że czuję ten kort i mogę zagrać tutaj wszystko, więc dzisiaj po prostu wykorzystałam swoją szansę i nie popełniłam dużo głupich błędów - powiedziała Iga Świątek w wywiadzie dla Canal+ Sport tuż po meczu. Polka przekonywała jednak, że nie spodziewała się, że wyprzedzi w światowym rankingu Arynę Sabalenkę.

Z pewnością trudno było spodziewać się również, że Świątek tak bardzo zdominuje stawkę i zakończy rok wielkim triumfem oraz powrotem na pierwsze miejsce WTA. Sama zawodniczka również wydaje się być tym zaskoczona, o czym świadczyć może jej wpis w mediach społecznościowych.

W serwisie Instagram Świątek dodała zdjęcie z Cancun wraz z całym sztabem szkoleniowym, pucharem i balonem z numerem jeden. "Co się właśnie stało??" - czytamy w opisie fotografii, okraszonym emotikoną zaskoczenia.

W komentarzach Świątek gratulowało mnóstwo sportowców. "Jazda" - napisała po polsku narciarka alpejska Mikaela Shiffrin. "Gratulacje, to zasłużone" - dodała. Z kolei na pytanie świątek postanowiła odpowiedzieć Lindsey Vonn. "Po prostu to zmiażdżyłaś, to się stało!" - podsumowała Amerykanka.

Iga Świątek po wygraniu WTA Finals ma 9295 punktów w światowym rankingu WTA, czyli 245 "oczek" przewagi nad drugą Aryną Sabalenką. Polka w nowy rok wejdzie jako numer jeden, a obecnie rozpoczęła 77. tydzień w karierze na pierwszej lokacie.