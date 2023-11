Sceny na konferencji Djokovicia. "Cyrk"

W międzyczasie gdy panie rywalizowały w WTA Finals, panowie mieli do rozegrania ostatni turniej rangi Masters 1000 w Paryżu, który wyłonił ostateczny skład ATP Finals. Turyńska impreza rozpocznie się w najbliższy weekend. W ośmioosobowym gronie zakwalifikowanych zawodników nie ma niestety Huberta Hurkacza. Polak w stolicy Francji przegrał w ćwierćfinale z Grigorem Dimitrovem i w Turynie będzie pierwszym rezerwowym.

Komiczna sytuacja podczas konferencji Djokovicia. "Cyrk"

Natomiast bułgarski tenisista w Paryżu spisywał się doskonale, dochodząc aż do samego finału. Tam jednak lepszy okazał się Novak Djoković. Zwycięstwo 6:4, 6:3 było dla niego 40. tytułem w karierze w turnieju rangi Masters 1000, a 97. w sumie w ATP Tour. Osiągnął to, mimo że przez cały tydzień dokuczały mu problemy zdrowotne, konkretnie żołądkowe. - Szczerze mówiąc, od kilku dni więcej czasu spędzam w toalecie niż na korcie. Mam problemy żołądkowe i nie czuję się do końca dobrze - mówił nawet w trakcie turnieju.

Kwestia jego dolegliwości była genezą komicznej sytuacji podczas ostatniej konferencji prasowej. Serbskie media nazwały to nawet "cyrkiem". Pytanie chciał zadać jeden belgijski dziennikarz. - Novak to o co proszę, jest bardzo ważne, uwierz mi, to nie jest żart - zaczął poważnie. - Moja żona właśnie napisała do mnie wiadomość i poprosiła, żebym zapytał, jak poradziłeś sobie z wirusem żołądkowym? Obecnie odczuwa silny ból, dlatego chciałaby usłyszeć twoją radę - dokończył dziennikarz, po czym na sali rozległ się śmiech.

Serbski tenisista podszedł do sprawy poważnie. - Wiesz, nie jestem lekarzem i nie mam prawa udzielać porad medycznych. Organizm każdego człowieka reaguje inaczej, ale dla mnie kluczowe znaczenie ma przyjmowanie płynów. Osobiście nie mogłem jeść dużo, jadłem raz dziennie i wtedy tylko piłem. Wszystko, co włożyłbym do ust, wkrótce wyszłoby ze mnie - odparł Novak Djoković.