Świat zachwyca się Igą Świątek. "Maestria"

Finał Turnieju Mistrzyń pomiędzy Igą Świątek a Jessiką Pegulą miał być emocjonującym i wyrównanym starciem, gdyż obie w Cancun spisywały się doskonale, nie tracąc po drodze nawet seta. Jednakże w poniedziałek na korcie istniała tylko jedna zawodniczka. Polka w niecałą godzinę pokonała Amerykankę 6:1, 6:0. Nie tylko po raz pierwszy w karierze wygrała WTA Finals, ale także wróciła na pierwsze miejsce rankingu WTA.

Świat zachwyca się Świątek. "Nowy etap dynastii"

Światowe media zachwycają się wyczynem polskiej tenisistki. "Iga Świątek wróciła na szczyt świata po rozbiciu Jessiki Peguli" - tak swój tekst tytułuje "The Guardian", który zaznacza, że 22-latka drugi sezon z rzędu zakończy jako liderka klasyfikacji kobiet. "Kiedy jednak Świątek jest w pełnym rozkwicie, prawie nikt nie może z nią rywalizować" - podkreślają jednostronność pojedynku. "Huragan w Cancun nazywa się Iga Świątek" - relacjonuje "puntodebreak", nawiązując do bardzo wietrznych warunków, panujących w meksykańskim mieście.

Oprócz dość prozaicznych sformułowań, jak "Iga Świątek zmiażdżyła Jessikę Pegulę" - jak pisze "Caracoltv" - znajdziemy też takie bardziej górnolotne. "Od poniedziałku rozpoczyna się nowy etap dynastii" - czytamy w "Yahoo", co jest oczywiście nawiązaniem do objęcia przez Świątek pozycji liderki rankingu. Polka była na szczycie przez 75. tygodni do tegorocznego US Open, które nie poszło po jej myśli. Odpadła w czwartej rundzie.

Postawą naszej reprezentantki zachwyca się także francuskie L'Equipe. "Imponująca maestria" - określają tenisistkę z Raszyna. "Pegula, całkowicie bezradna, o czym świadczą liczne gesty frustracji, ani przez chwilę nie wywołała dreszczy u Świątek" - podkreślają. Zauważyli także, że Iga jest drugą Polką, która wygrała WTA Finals po Agnieszce Radwańskiej w 2015 roku. "Relevo" za to krótko, ale słowa ukazujące się na ich łamach są najlepszym podsumowaniem: "Iga Świątek pokazała, dlaczego jest najlepszą rakietą na świecie".