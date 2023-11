Świątek powiedziała, na kiedy ma bilet powrotny. "To chyba przeznaczenie"

Iga Świątek w fantastycznym stylu wygrała kończący sezon 2023 turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun. W poniedziałkowym finale polska tenisistka nie dała szans Amerykance Jessice Peguli, zwyciężając 6:1, 6:0. Świątek wygrała swój szósty tytuł w tym sezonie i 17. w karierze, a dzięki temu ponownie awansowała na pierwsze miejsce w rankingu WTA, spychając z niego Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

Już po finale i dekoracji na zakończenie turnieju Iga Świątek udzieliła wywiadu telewizji Canal+ Sport. - Wiadomo, że jakieś nerwy były. To nie jest łatwo wyjść na taki mecz w stu procentach skoncentrowanym. Cieszę się przede wszystkim, że od początku wiedziałam, jaki mam cel i niekoniecznie to było wygranie całego turnieju i zostanie numerem 1, ale jak najlepsze granie w tenisa - mówiła polska tenisistka.

- Po wczorajszym meczu wiedziałam, że czuję ten kort i mogę zagrać tutaj wszystko, więc dzisiaj po prostu wykorzystałam swoją szansę i nie popełniłam dużo głupich błędów - dodawała najlepsza zawodniczka na świecie, a za jej plecami w trakcie wywiadu w rytm meksykańskiej muzyki zaczęła tańczyć część jej sztabu - Maciej Ryszczuk i Daria Abramowicz.

Sam finał Świątek z Jessicą Pegulą trwał zaledwie 59 minut. - Zawsze próbuję grać tak, żeby jak najmniej czasu tracić. Cieszę się, że ten mecz był na tyle solidny i tak to się potoczyło - przyznawała Iga Świątek.

Czy w związku z tym, że finał rozegrano w poniedziałek, a nie niedzielę, Polka będzie musiała zweryfikować jakieś swoje logistyczne plany? - Ja w sumie nie wiem, jak to teraz wygląda logistycznie, bo nikt się nie spodziewał, że ten turniej będzie przedłużony aż do poniedziałku. Ja na szczęście od początku miałam bilet kupiony na wtorek, więc to chyba było przeznaczenie - mówiła 22-latka. - Przede wszystkim jednak koncentrowałam się na tym, żeby nie myśleć, co będzie po turnieju, ale być jak najlepiej przygotowaną na sam mecz.

Kolejny znakomity sezon za Igą Świątek. Polka wygrała sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros i tzw. "turniej mistrzyń" WTA Finals. Dzięki temu też najlepsza tenisistka w historii Polski ponownie zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu.

- Prawda jest taka, że często nie ma czasu przez te pierwsze kilka godzin na celebrację po swojemu. Po wygraniu turnieju jest zawsze tyle obowiązków, ale nigdy jeszcze nie wygrałam WTA Finals, więc zobaczymy, co będę musiała zrobić. Ale pewnie jeszcze ze trzy godziny tutaj spędzimy na kortach na różnych sesjach zdjęciowych czy wywiadach. Pewnie jakoś o 23 zaczniemy dopiero świętować. Ale ja jednak jestem z tych spokojniejszych - opowiadała o planie na świętowanie Iga Świątek.

- Dla mnie jednak najlepsze momenty są, gdy jestem jeszcze na korcie i wiem, że to zrobiłam. Gdy mogę podejść do zespołu i przybić im piątki. W pewnym sensie potem te emocje są już ostudzone, a najsilniejsze są tuż po piłce meczowej - nie ukrywała tenisistka wywodząca się z Raszyna.

- Nie wiem, co się jutro wydarzy, bo dzisiaj miałam mieć sesję zdjęciową z moim sponsorem, więc być może jutro jednak będę musiała zagrać w tenisa. Ale to jest sama przyjemność, bo tak dobrze mi się grało, nawet gdy warunki były bardzo wymagające. Z dnia na dzień grałam coraz lepiej i czułam, że mogę wykorzystać to, co przetrenowałam. Mimo tego, że sezon zaczęłam w zasadzie w ostatnim tygodniu grudnia, to jeszcze ten jeden dzień mogę przetrwać na korcie, a później wakacje - zaznaczała.

"Najdziwniejsze jest to, że takie rzeczy przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz"

Świątek po ostatniej piłce finału z Pegulą zareagowała bardzo emocjonalnie, podobnie zresztą jak jej sztab. Na twarzy psycholog Darii Abramowicz pojawiły się nawet łzy. Świątek otwarcie powiedziała dlaczego. - Oj tak, naprawdę, chusteczki były potrzebne, ale ogólnie myślę, że tak naprawdę emocje związane są z tym, że w pewnym momencie odpuściłam to dążenie do numeru jeden. Pod koniec roku powiedziałam sobie, że to nie jest wcale najważniejsze. Wiem, ile nerwów i emocji mnie to kosztowało do US Open - przyznawała zwyciężczyni WTA Finals.

- Najdziwniejsze jest to, że takie rzeczy przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz, bo wiedziałam, że Aryna Sabalenka ma na tyle dobry sezon, wygrała szlema, była w finale innego i miała takie wyniki, że wiedziałam, że ona po prostu zasłużyła na ten numer jeden. Chciałam po prostu zrobić swoje i nawet dla mnie jest to trochę abstrakcyjne, że wywalczyłam ten numer jeden na koniec roku - zdradziła 22-letnia tenisistka, która nie była w stanie porównać uczucia związanego z objęciem prowadzenia w światowym rankingu z tym, które miało miejsce za pierwszym razem, półtora roku temu.

- Nie wiem, to się wydarzyło z 15 minut temu - mówiła z uśmiechem Iga. - Zobaczymy, jak się rozpocznie przyszły sezon. Na pewno teraz będę miała więcej czasu, by to poświętować, bo wtedy to się zdarzyło w środku sezonu, a teraz na koniec. Mogę to wszystko przemyśleć na spokojnie.

Wygrany turniej WTA Finals przypada trzy lata po pierwszym wielkim sukcesie seniorskim Igi Świątek - zwycięstwie w Roland Garros. - Powiedziałabym, że to jest pierwszy taki rok, gdy mogę docenić wygrany taki turniej. Trzy lata temu byłam w takim chaosie, że nie wiedziałam, co się dzieje. Nikt się wtedy nie spodziewał, że wygram Wielkiego Szlema, a jeszcze ten Roland Garros był w październiku. Przez pierwsze miesiące po tym turnieju myślałam o przyszłości, a niekoniecznie cieszyłam się tym, co zrobiłam. Teraz na pewno poświęcę czas, żeby po prostu się pocieszyć i być dumną z siebie oraz mojego zespołu. To są momenty, na które pracujemy, a ja sama jestem osobą, która od razu patrzy do przodu, na kolejne cele, jednak warto czasami pomyśleć o tym, co się osiągnęło - analizowała polska tenisistka.

Na koniec Iga Świątek została poproszona o kilka słów do kibiców. - Dziękuję bardzo za wsparcie, za to, że oglądaliście, bo cały ten sezon był niesamowity i strasznie długi. Dziękuję, że dotrwaliście i jesteście ze mną na każdym turnieju. Do zobaczenia w przyszłym sezonie - zakończyła najlepsza tenisistka świata.