Iga Świątek pokazała, co znaczy klasa po wielkim finale w Cancun

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA Finals oraz wróciła na fotel liderki światowego rankingu. W poniedziałkowym finale turnieju rozgrywanego w meksykańskim Cancun Polka rozbiła Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 6:0. Dzięki temu Świątek z 9295 punktami przeskoczyła Białorusinkę Arynę Sabalenkę (9050) i będzie nowym numerem jeden rankingu WTA, zostając również najlepszą zawodniczką 2023 roku.

Iga Świątek rozśmieszyła publiczność w Cancun. "Sama nie wiem dlaczego"

Podczas dekoracji tuż po finale przyszedł czas na tradycyjne przemówienia. - Dziękuję wam za ten aplauz i skandowanie mojego imienia. Choć ten tydzień nie był dla nas łatwy, to sprawiliście, że był też wyjątkowy. Zaczęłam od końca i w sumie nie wiem dlaczego - rozbawiła publiczność Iga Świątek, po czym pokazała klasę i zwróciła się do finałowej rywalki.

- Jessie, chciałabym ci pogratulować za cały sezon oraz twoją stabilność przez ostatnie lata. Sama wiesz, że to jest niełatwe, ale wierzę, że ciągle będziemy się obie rozwijać i rozegramy jeszcze wiele finałów. Życzę tego tobie oraz twojemu zespołowi - stwierdziła Świątek. - Dziękuję też wszystkim, którzy sprawili, że ten turniej mógł zostać rozegrany. To było niezwykle, jak dużo wsparcia otrzymałyśmy.

Po tych słowach doszło do zabawnej scenki z udziałem polskiej tenisistki. Jeden z organizatorów poprawił mikrofon, mówiąc, że Iga jest słabo słyszalna. - Powinnam to wszystko powtórzyć? - zapytała poruszona Świątek, ale jednak kontynuowała przemówienie, kierując się do swojego boksu, gdzie siedział jej sztab oraz tata Tomasz Świątek.

- Chciałbym też podziękować mojemu zespołowi i mojej rodzinie, bo nieczęsto widzę na trybunach tatę. Dzięki za przybycie i wsparcie. Mieliśmy sporo wzlotów i upadków w tym sezonie, ale to trofeum jest dla was. Pracując wspólnie w ten sposób, z pewnością będzie ich więcej. Dziękuję - mówiła najlepsza tenisistka świata.

- Dziękuję wszystkim kibicom, również za te liczne polskie flagi, ale również fanom z całego świata. Każdego roku czuję, że mam coraz większe wsparcie, a to mnie pcha do dążenia po więcej - podsumowała Iga Świątek.