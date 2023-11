Niebywałe! Tak eksperci piszą o tym, co zrobiła Iga Świątek w finale WTA Finals

Iga Świątek wygrała turniej WTA Finals! W wielkim finale turnieju w Cancun pokazała, że jest obecnie w znakomitej formie. W nocy z poniedziałku na nie dała szans Jessice Peguli (5. WTA). Zwyciężyła w dwóch setach (6:1, 6:0) i znów jest numerem jeden w rankingu WTA. Dokonała tego w wielki stylu. Na popis Polki tuż po zakończeniu finałowego meczu zareagowali eksperci i dziennikarze.

Eksperci zachwyceni zwycięstwem Igi Świątek. "Mozart tenisa"

"Mozart tenisa" - napisał krótko Łukasz Jachimiak ze Sport.pl

"Wow. Iga Świątek wygrywa 11 ostatnich meczów, pokonuje Jessicę Pegulę 6:1, 6:0 i po raz pierwszy w historii wygrywa finały WTA. 59 minut. Świątek był niesamowita przez cały tydzień" - skomentował Jose Morgado, dziennikarz zajmujący się tenisem.

"Tytuły wielkoszlemowe są bardziej prestiżowe, ale Świątek jeszcze nigdy, na żadnym turnieju, nie pokonała aż tylu rywalek z samego szczytu: nr 1 (Sabalenka), 3 (Gauff), 5 (Pegula), 6 (Vondrousowa), 7 (Jabeur). I to bez straty seta" - zauważył celnie Rafał Stec z "Gazety Wyborczej".

"Iga Świątek nokautuje w finale WTA Finals. Koszmarny mecz dla Peguli. Iga jej na nic nie pozwoliła. Potężna forma Polki w samej końcówce sezonu, w której wraca na fotel liderki rankingu" - napisał Maciej Trąbski z "Przegląd Sportowy. Onet".

"Ten triumf przejdzie do historii. Iga Świątek, odkąd przywrócono system grupowy, straciła najmniej gemów w drodze do tytułu (20). Poprzedni rekord należał do Justine Henin (34 gemy w 2007 roku). Iga została pierwszą zawodniczką od 2018 roku (Elina Svitolina), która wygrała turniej bez porażki. Również została pierwszą zawodniczką, która wygrała turniej bez straty seta od 2012 roku (Serena Williams)" - zauważył Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

"Rower w finale w niecałą godzinę, tego się nie spodziewałem. W pełni zasłużony nr 1 na koniec sezonu" - napisał ekspert Canal+ Sport Dawid Celt. "6:1, 6:0 w niecałą godzinę, czyli mówiąc krótko: mecz do jednej bramki. Brawo. Wróciła tam, gdzie jej miejsce – numer 1 na świecie" - napisał Robert Błoński, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

"Podziwiam za tę drogę od płaczu na korcie po zwycięstwo w finale WTA Finals na luzie. Nie tylko zresztą. Serdeczne gratulacje" - stwierdził dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk.