W tym sezonie turniej WTA Finals miał wyjątkowe znaczenie. Przed rozpoczęciem jasne było, że może dojść do zmiany na pozycji liderki rankingu, a Arynę Sabalenkę może wyprzedzić Iga Świątek. Aby do tego doszło, niezbędna była doskonała forma Polki, która musiała osiągnąć wynik lepszy od Sabalenki. Tak też się stało.

Iga Świątek nową liderką rankingu WTA

Polka najlepiej zniosła koszmarne warunki w Cancun i od początku prezentowała się genialnie. W fazie grupowej bez straty seta ograła Marketę Vondrousovą, Coco Gauff oraz Ons Jabeur. W półfinale nie pozostawiła wątpliwości, kto jest najlepszą tenisistką na świecie i ograła Arynę Sabalenkę 6:3, 6:2.

Triumf nad dotychczasową liderką znacznie uprosił sytuację w rankingu WTA. Przed rozpoczęciem finału Sabalenka miała 175 punktów przewagi na Świątek. Możliwe były dwa proste scenariusze - jeżeli Świątek wygra z Jessicą Pegulą, awansuje na pierwsze miejsce. Jeśli przegra, pozycje liderki utrzyma Sabalenka.

Po finałowym zwycięstwie nad Amerykanką Polka ma na koncie 9295 punktów, zaś - Sabalenka 9050. Trzecia na koniec sezonu jest Coco Gauff, która w półfinale odpadła z Pegulą. 19-latka ma 6580 punktów i o doskoczeniu do liderek może na razie marzyć. Czwarte miejsce utrzymała Jelena Rybakina (6365), zaś piąta jest Jessica Pegula (5925). Dobry występ Amerykanki pozwolił jej dołączyć do ścisłej czołówki. Kolejne zawodniczki mają do niej stratę ponad tysiąca punktów.

Teraz to Iga Świątek jest na uprzywilejowanej pozycji w kontekście walki o miano najlepszej tenisistki na świecie. Już w styczniu Sabalenka będzie musiała bronić 2000 punktów za zwycięstwo w Australian Open. Świątek w tamtym turnieju odpadła w IV rundzie.

Ranking WTA po zwycięstwie Igi Świątek w WTA Finals