Sabalenka oceniła grę Igi Świątek w półfinale WTA Finals. Nie ma żadnych wątpliwości [WIDEO]

Iga Świątek (2. WTA) zagra o tytuł w WTA Finals. Polka pokonała 6:3, 6:2 Arynę Sabalenkę (1. WTA) i powalczy o zwycięstwo w Cancun z Amerykanką Jessiką Pegulą (5. WTA). Świątek ustanowiła najlepszy wynik w historii aktualnej formuły rozgrywania Turnieju Mistrzyń (z fazą grupową) i straciła zaledwie 19 gemów. "Aryna Sabalenka robiła co mogła, żeby zatrzymać Igę Świątek, ale nie była w stanie. Ten wynik oddaje różnicę, jaką widzieliśmy między byłą liderką rankingu WTA a obecną numer jeden" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Sabalenka pochwaliła Świątek po meczu. "Naprawdę chcę ją docenić"

Sabalenka wypowiedziała się o meczu ze Świątek na konferencji prasowej. Białorusinka zdecydowała się pochwalić Polkę. - Naprawdę chcę docenić Igę. Dobrze przystosowała się do tych warunków na tym korcie i była zdecydowanie lepsza ode mnie. Ja bardzo się na nim męczyłam. Przed meczem chodziłam po korcie i starałam się znaleźć wszystkie nierówności. Miałam wrażenie, że Iga gra dokładnie tam, gdzie one są. Gra na tym korcie była loterią. Jedno odbicie może zaważyć o wygranym punkcie. Dlatego tak bardzo doceniam Igę. Bez dwóch zdań była lepsza ode mnie - powiedziała.

Obecna liderka rankingu zdecydowała się też podsumować cały sezon w swoim wykonaniu. - Uważam, że miałam niesamowity sezon. Nawet jeśli przegrałam dwa mecze w Cancun, to chcę zakończyć sezon z pozytywnym akcentem. Jestem z siebie dumna, poczyniłam ogromne postępy. Mam nadzieję, że to dopiero początek. Czuję, że trudne mecze są czasem potrzebne, by się czegoś nauczyć. Czuję, że idę w dobrym kierunku. Mam za sobą wiele lekcji, trudnych porażek, wspaniałych zwycięstw, zostanie numerem jeden, choć prawdopodobnie nie na długo. Ale nie chodzi o ranking - dodała Sabalenka.

Wiele wskazuje na to, że niedługo Świątek wróci na pozycję liderki światowego rankingu, na której znajdowała się bez przerwy przez 75 tygodni. Sabalenka potem panowała przez osiem tygodni, ale Iga może ją zdetronizować, jeśli pokona Pegulę w poniedziałkowym finale. "W Melbourne Sabalenka ma do obrony aż 2000 punktów i świadomość, że każde potknięcie może sprawić, że Świątek odskoczy jej jeszcze bardziej" - napisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Spotkanie Pegula - Świątek, jeśli pogoda w Cancun nie spłata figla, rozpocznie się w poniedziałek 6 listopada o godz. 22:30 czasu polskiego. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.