Sabalenka skończyła sezon mocnym oświadczeniem. Kibice, szykujcie się

Porażką 3:6, 2:6 z Igą Świątek (2. WTA) w półfinale WTA Finals w Cancun Aryna Sabalenka (1. WTA) zakończyła tegoroczny sezon na tenisowych kortach. W 2023 roku Białorusinka grała w finałach sześciu turniejów, z czego wygrała trzy - w Adelajdzie, Australian Open i Madrycie. Wyższość rywalek musiała uznać w Indian Wells, Stuttgarcie i US Open. Sabalenka dochodziła też przynajmniej do półfinału w każdym z tegorocznych turniejów wielkoszlemowych. Awansowała też na pierwszą pozycję w rankingu WTA, którą jednak może stracić, jeśli dzisiejszej nocy Iga Świątek wygra z Jessicą Pegulą (5. WTA) w finale w Cancun.

Aryna Sabalenka zapowiada powrót w lepszej formie na kolejne WTA Finals

To był bez wątpienia najlepszy sezon w wykonaniu Aryny Sabalenki, w którym pokazała, że jest jedną z dwóch najlepszych obecnie tenisistek na świecie obok Igi Świątek. W mediach społecznościowych krótko 25-latka podsumowała swoje występy w tym roku.

"Ten sezon był pełen ważnych wydarzeń. Wiem, że w WTA Finals mogłam spisać się lepiej, ale jest, jak jest. Następnym razem zaprezentuję się lepiej. Chcę wam podziękować za całe wsparcie. Jesteście niesamowici. Kocham was wszystkich" - napisała w pierwszym z tweetów.

"Oczywiście wielkie podziękowania dla mojego zespołu za wszystko, co dla mnie robi. Jestem przeszczęśliwa, że mam was wszystkich przy sobie. Wszystko przed nami. To tylko początek. Czas się wyłączyć, zregenerować i przygotować do kolejnego presezonu" - dodała Białorusinka.

Sabalenka dotychczas trzykrotnie grała w WTA Finals. W 2021 roku odpadła w fazie grupowej, przed rokiem przegrała w finale z Caroline Garcią (20. WTA) 6:7(4), 4:6, a w tym w półfinale musiała uznać wyższość Igi Świątek.