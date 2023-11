Iga Świątek zadziwiła. "Nikt wcześniej". Evert miała rację

- Gra toczy się o pierwsze miejsce w rankingu i Iga Świątek nie zadowoli się niczym innym. Przyjechała tu, by je odzyskać i nie zatrzyma się w finale - analizowała przed poniedziałkowym finałem Chris Evert i miała rację. Słynna Amerykanka przed finałem zasłużenie wychwalała i Polkę, i Jessikę Pegulę. Przyznawała też, że obie tak zdominowały rywalizację w WTA Finals, że w decydującym meczu wszystko się może zdarzyć. Finał okazał się jednak teatrem jednej aktorki - zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego wygrała 6:1, 6:0. A po tym spotkaniu pojawiły się u niej łzy szczęścia, będące też pewnego rodzaju meksykańską klamrą.

Świątek i Pegula w Cancun były dominatorkami, które w efektownym i pewnym stylu awansowały do finału. Żadna z nich w czterech meczach nie straciła seta. Polka w drodze do decydującego spotkania oddała tylko 19 gemów, wyrównując rekordowe w przywróconym w 2003 roku formacie z grupami osiągnięcie Justine Henin z 2007 roku. Zawodniczka z USA z kolei straciła o trzy więcej.

Niestety, emocjonującego widowiska w ich poniedziałkowym pojedynku o ten prestiżowy tytuł nie zobaczyliśmy. Świątek wciąż brylowała, ale Amerykanka stanowiła cień tenisistki, jaką była przez ostatni tydzień. Raszynianka w całym turnieju straciła jedynie 20 gemów. Drugim wynikiem, w mastersie w obecnym kształcie, są 32 gemy Sereny Williams sprzed 11 lat. Henin z występem z 2007 roku jest trzecia, bo w trzysetowym finale oddała Marii Szarapowej aż 15 gemów.

Świątek w WTA Finals rosła z roku na rok

Wiadomo było, że w poniedziałek zakończy się seria zwycięstw jednej z nich. Mająca na koncie 10 wygranych spotkań z rzędu Polka występ w WTA Finals poprzedziła triumfem w Pekinie, a Pegula mogła pochwalić się dziewięcioma kolejnymi wygranymi, bo wcześniej wygrała w Seulu. Miała też już wcześniej świetne wspomnienia z Meksyku, bo rok temu triumfowała w "zwykłym" turnieju WTA w Guadalajarze (dotychczas miała bilans 9-0 w meczach w tym kraju Ameryki Północnej).

Polka zaś nie najlepiej wspominała to miasto. Dwa lata temu debiutowała tam w WTA Finals i odpadła po fazie grupowej z dwoma porażkami na koncie. Pod koniec przegranego meczu z Marią Sakkari ocierała łzy (później uzasadniała je zespołem napięcia przedmiesiączkowego). Ale z roku na rok systematycznie się poprawiała w tej imprezie. Rok temu w amerykańskim Fort Worth zatrzymała się na półfinale, teraz sięgnęła po tytuł i gdy podeszła po meczu do trenera Wiktorowskiego, to tym razem pojawiły się u niej łzy szczęścia.

Rok temu, debiutując w WTA Finals, Pegula też odebrała surową lekcję - przegrała wszystkie swoje mecze grupowe. A że startowała w obu konkurencjach, to skończyła z bilansem 0-6.

- I zobaczcie, co zrobiła teraz - jest jak skała. (...) Zastanawiam się jedynie nad tym, jak bardzo jest zmęczona. Zagrała w tym roku ponad 120 meczów w singlu i deblu. Myślę, że na tym etapie to bardziej kwestia mentalna - zaznaczyła ostatnio Evert.

Sprawdziły się obawy legendy tenisa, bo jej rodaczka wyraźnie nie była w stanie w poniedziałek zaprezentować poziomu z ostatnich dni. Była niepewna, popełniała sporo błędów i szybko zaczęła okazywać frustrację, co zwykle jej się nie zdarza. Nie pomagały też częste zmiany rakiety. Widząc, jak pewnie i dobrze gra Polka, zawodniczka z USA zaczęła coraz bardziej ryzykować. W kilku akcjach przyniosło jej to punkt, ale tylko w kilku.

Evert typowała wcześniej zwycięstwo Świątek w poniedziałek, ale chyba trudno znaleźć osobę, która spodziewała się, że będzie to aż tak boleśnie jednostronny pojedynek.

Marzenie czy koszmar? - pytano na koncie OptaAce na portalu X, przytaczając przed meczem ze Świątek informację, że Pegula będzie pierwszą tenisistką, która w jednym turnieju zmierzy się z czterema najwyżej notowanymi tenisistkami od powstania rankingu WTA (1975 r.). Dziewiąte w karierze spotkanie z 22-latką okazało się dla niej koszmarem (bilans 6-3 dla Polki). Pierwszy set trwał zaledwie 27 minut, a całe spotkanie zamknęło się w niespełna godzinie (59 min).

- Pokonanie jej dwukrotnie w tym roku da mi dużo pewności siebie. Ale Iga jest kimś, kto będąc w formie, miażdży każdego. Mam poczucie, że teraz w Cancun właśnie to robi - mówiła po awansie do finału Pegula, a w nim sama stała się kolejną ofiarą walca o nazwie "Świątek".

Świątek dogoniła zająca i wróciła na tron

22-latka dzięki temu triumfowi została drugą po Agnieszce Radwańskiej (2015) polską triumfatorką mastersa. Ale poza tym cennym tytułem dokonała jeszcze czegoś wielkiego - zapewniła sobie po raz drugi z rzędu miano pierwszej rakiety świata na koniec sezonu. Straciła je po US Open, po 75 tygodniach z rzędu.

Przyznawała wtedy, że ostatnie miesiące, kiedy broniła pierwszej pozycji w korespondencyjnej rywalizacji z Aryną Sabalenką, były dla niej trudne pod względem mentalnym. Nie brakowało też głosów ekspertów, że spadek na drugą pozycję może okazać się korzystny dla Polki. I tak rzeczywiście było, bo teraz to ona znów goniła zajączka i na finiszu go dogoniła.

Dopiero piąty raz w tym stuleciu podczas kończącej sezon imprezy masters doszło do zmiany na pozycji liderki światowego rankingu. Poprzednio wydarzyło się to 14 lat temu, gdy Serena Williams na finiszu wyprzedziła Dinarę Safinę. Legendarna Amerykanka w finale mastersa pokonała swoją starszą siostrę Venus. Nie miała zaś okazji do bezpośredniej konfrontacji z Rosjanką - ta skreczowała już po dwóch gemach pierwszego występu w grupie i rozczarowująco szybko pożegnała się z turniejem.

Inaczej było ze Świątek, która w Cancun miała okazję do bezpośredniej konfrontacji z Sabalenką. Pokonała obecną jeszcze pierwszą rakietę globu w dwudniowym półfinale 6:3, 6:2. A wygrywając z Pegulą, zagwarantowała sobie powrót na tenisowy tron.