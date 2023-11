Rywalka Światek wróciła z WTA Finals i zadaje bolesny cios. "Sto razy"

"Mój pierwszy występ w WTA Finals nie wygląda tak, jak sobie go wymarzyłam. Pracujemy ciężko przez cały rok, by dostać się do tego turnieju, a na końcu jest tylko rozczarowanie. Stadion nie jest gotowy na mecze i dla mnie to wygląda tak, że władze WTA absolutnie nie są zainteresowane tym, jak się tu czujemy, a przecież to my gramy tu mecze. Nie czujemy, by ktoś nas słuchał i był zainteresowany naszym zdaniem. Bardzo przykre" - te słowa wygłosiła na swoim Instagramie Marketa Vondrousova po inauguracji WTA Finals, w której przegrała z Igą Świątek 6:7(3), 0:6.

Vondrousova wbija szpilę WTA po przylocie do Sewilli. "Warunki są tutaj sto razy lepsze"

Dla tegorocznej triumfatorki Wimbledonu był to debiut w WTA Finals, lecz nie mogła ona odczuwać z niego pełnej przyjemności z uwagi na organizację oraz turniejową otoczkę. W drugim spotkaniu przegrała 4:6, 3:6 z Ons Jabeur, a w meczu o honor urwała seta Coco Gauff, przegrywając 7:5, 6:7(4), 3:6, choć w drugiej partii serwowała na mecz. Fazę grupową zakończyła setowym bilansem 1:6.

Paradoksalnie czescy kibice mogli się cieszyć z jej szybkiego odpadnięcia, gdyż Vondrousova od razu udała się w podróż do Sewilli na finały Billie Jean King Cup. Cała podróż z dwoma przesiadkami trwała dobę, ale w niedzielę mistrzyni Wimbledonu zameldowała się w stolicy Andaluzji i odbyła pierwszy trening. "Podczas pierwszego treningu była uśmiechnięta, pomiędzy wymianami była otoczona członkami sztabu. Wszyscy pytali, jak czuje się po gorzkiej meksykańskiej przygodzie" - relacjonuje czeski portal "idnes.cz", który przeprowadził rozmowę z tenisistką.

- Wszyscy byliśmy rozczarowani, nie grałam dobrze w tych meczach. Ostatni z Gauff przegrałam w trzech setach, chyba przy najsilniejszym wietrze, ale spisałam się najlepiej, więc trochę poprawiłam sobie nastrój - podkreśla Marketa Vondrousova, która opowiedziała o odczuciach po pierwszym treningu. - Warunki tutaj są sto razy lepsze niż w Meksyku, więc jestem zadowolona. U nas nie wieje, kort jest równy, więc jest wspaniale - podkreśliła, dodając, że kort jest szybszy, a piłki odbijają się normalnie, w przeciwieństwie do nawierzchni w Cancun.

Finały Billie Jean King Cup rozpoczną się we wtorek. Vondrousova nie podjęła jeszcze decyzji, czy zagra w ten dzień w pierwszym meczu. Wszystko zależne będzie od jej samopoczucia i tzw. jet laga. Czeszki zmierzą się ze Szwajcarią. W grupie rywalizować będą także ze Stanami Zjednoczonymi.