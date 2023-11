WTA Finals. Iga Świątek zarobiła miliony, a teraz może robić bank!

Iga Świątek prezentuje znakomitą formę podczas WTA Finals w Cancun. W nocy z niedzieli na poniedziałek pokonała Arynę Sabalenkę, co dało jej awans do finału imprezy. Polka w poniedziałek powalczy o końcowy triumf, a zarazem o ogromną gratyfikację finansową. Już sam awans do finału sprawił, że 22-latka wróci do Polski z pokaźną sumą.

Fot. Fernando Llano / AP Photo