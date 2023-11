Następczyni Igi Świątek doceniona. Akademia Nadala ogłasza

W poprzednich dniach polscy kibice tenisa przyglądali się przede wszystkim poczynaniom Igi Świątek w WTA Finals i Huberta Hurkacza w turnieju ATP 1000 w Paryżu. Wiceliderka światowego rankingu zameldowała się w finale rywalizacji w Cancun, a najlepszy tenisista w kraju zakończył zmagania na ćwierćfinale. W tym czasie w Monte Carlo walczyło również czworo polskich juniorów, z których zdecydowanie najlepiej spisała się Barbara Kostecka.

Kostecka ponownie zauważona przez Akademię Rafaela Nadala

14-latka podczas Tennis Europe Junior Masters potwierdziła ogromny talent. Zawodniczka UKT Winner Kraków zakończyła fazę grupową z kompletem trzech zwycięstw, co dało jej awans do finału. W decydującym starciu Kostecka zmierzyła się z Czeszką Janą Kovacikovą i niestety musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając 4:6, 1:6. Nawiązała tym samym między innymi do osiągnięcia Marty Domachowskiej sprzed kilkunastu lat.

Występ młodego polskiego talentu spotkał się z szeregiem gratulacji od przedstawicieli środowiska sportowego oraz ekspertów. Dzień po największym jak dotąd sukcesie w karierze 14-latka doczekała się też słów uznania od tenisowej Akademii Rafael Nadala. "Gratulujemy osiągnięcia finału w Tennis Europe Junior Masters U14 w Monte Carlo!" - czytamy na profilu akademii na Instagramie, na którym już wcześniej doceniono talent Kosteckiej.

W Tennis Europe Junior Masters wzięło udział jeszcze troje innych reprezentantów Polski. W kategorii U16 czwarte miejsce zajął Jan Sadzik, siódmy w kategorii U14 był Jan Urbański, a ósmą lokatę zajęła Oliwia Sybicka (U-14).

Akademia Rafaela Nadala powstała w 2016 roku. Jej główny oddział znajduje się w jego rodzinnym mieście Manacor na Majorce w Hiszpanii. Akademią kieruje Toni Nadal, wujek i były trener wielkiego tenisisty. Na terenie akademii znajduje się także szkoła dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat. Absolwentem akademii jest m.in. Casper Ruud. Jej profil w na Instagramie obserwuje 861 tys. użytkowników.