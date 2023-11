Znowu to samo. Gauff pokazała zdjęcie z kortu. Szkoda słów

- Szczerze mówiąc, jest to kolejny poziom braku szacunku ze strony WTA wobec zawodników. Czasami nawet nie czuję się bezpiecznie, poruszając się po tym korcie. Nie takiego poziomu oczekuję od finałów WTA. Dziękuję za wyzwanie, przed którym teraz stoję, a mianowicie konieczność nauczenia się szybkiego dostosowywania się do nowych warunków. Dziękuję za to. Nie tego jednak oczekuję od turnieju na tak wysokim poziomie - powiedziała Białorusinka Aryna Sabalenka po meczu z Marią Sakkari (6:0, 6:1) na turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun.

Symbolem tego turnieju z pewnością zostaną obrazki, przedstawiające tenisistki otulone w ręczniki. W meksykański Cancun zawodniczki nie tylko walczą ze sobą, ale również z fatalną pogodą. Ze względu na ulewę półfinałowe spotkanie Igi Świątek (2. WTA) z Aryną Sabalenką (1. WTA) zostało nie dokończone i przełożono je na niedzielę. Nie inaczej organizatorzy musieli zareagować na mecz deblowy Coco Gauff/Jessica Pegula - Laura Siegemund/Wiera Zwonariowa. A przecież jeszcze przed turniejem byliśmy świadkami kuriozalnych scen z budowy obiektu w Cancun, który nie wyglądał zbyt profesjonalnie.

Coco Gauff zabrała głos ws. fatalnych warunków pogodowych w Meksyku. Wymowna reakcja

Teraz głos ws. fatalnych warunków w Meksyku zabrała Coco Gauff, dodając film na Instagramie. Na nagraniu opublikowanym przez Amerykankę widać jak fatalne warunki panują w Cancun. Organizatorzy nie zapewnili żadnej ochrony przed wiatrem. Tenisistka chciała wybić piłkę za siatkę, jednak ta spadła w inne miejsce. "Ale wieje. Ta piłka miała wylecieć za siatkę" - napisała na Insta Stories.

W kolejnej relacji na Instagramie dodała film, na którym była otulona w ręcznik i trzymała parasol.

W niedzielę 5 listopada Coco Gauff rozegrała dwa starcia. W każdym z nich schodziła pokonana. Najpierw w starciu deblowym w parze z Jessicaą Pegulą musiała uznać wyższość Laury Siegemund i Wiery Zwonariowwej 6:3, 4:6, 8:10. A następnie Amerykanka przegrała w meczu singlowym z Jessicą Pegulą 2:6, 1:6.