Legenda tenisa nie może nachwalić się Świątek. Wskazuje tylko jeden problem

Wynikiem 6:3, 6:2 na korzyść Igi Świątek zakończyło się jej półfinałowe starcie z Aryną Sabalenką. 22-letnia Polka po raz pierwszy w karierze znalazła się w finale WTA, a także mocno przybliżyła się do ponownego zostania liderką rankingu WTA. Brakuje jej do tego jedynie triumfu w całej imprezie. Aby tego dokonać, musi pokonać Jessikę Pegulę.

Evert stawia na Świątek. "Nie pragnie niczego innego"

29-letnia Amerykanka w Cancun spisuje się doskonale Wygrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania, nie tracąc nawet seta. W półfinale łatwo ograła Coco Gauff 6:2, 6:1. Pod wrażeniem jej dyspozycji jest legendarna Chris Evert, ambasadorka WTA Finals w Cancun. - Wow! Rok temu przegrała wszystkie mecze w Fort Worth - łącznie 0:6 w grze pojedynczej i deblu - a spójrz, czego tutaj dokonała, solidna jak skała. Jej gra jest dobrze dostosowana do tych warunków. Zastanawia mnie tylko to, jak bardzo jest zmęczona. W tym roku rozegrała ponad 120 meczów w grze pojedynczej i deblu. W tym momencie myślę, że to bardziej kwestia mentalna - podkreśla była tenisistka, która na swoim koncie ma 18 triumfów wielkoszlemowych.

Chris Evert docenia i komplementuje Pegulę, ale uważa jednak, że końcową triumfatorką będzie Iga Świątek. - Pozycja numer jeden w rankingu wisi na włosku, a Iga nie pragnie niczego innego. Przyjechała tu, żeby go odzyskać i nie poprzestanie na finale - zaznacza Amerykanka. - Przez ostatnie kilka tygodni radziła sobie naprawdę dobrze, wygrywając w Pekinie i teraz docierając do finału. Iga miała za sobą rozczarowujący Wimbledon i US Open. Chce mocno zakończyć rok. I myślę, że zostało jej wystarczająco dużo, żeby to udźwignąć. Wiem, że niektórzy byli rozczarowani jej sezonem 2023, ponieważ jedynym turniejem wielkoszlemowym, jaki wygrała, był Roland Garros, ale spójrzcie na ogólny obraz: ma 22 lata. Jeśli wygra i zakończy rok na pierwszym miejscu, czy zostanie Graczem Roku? Myślę, że tak - podkreśla Evert.

To będzie dziewiąte starcie Polki z Amerykanką. Dotychczasowy bilans wynosi 5:3 na korzyść 22-letniej raszynianki, ale z trzech tegorocznych pojedynków dwa wygrała Pegula. Iga Świątek triumfowała jedynie w Doha, lecz - podobnie jak teraz - był to mecz finałowy. Finał WTA Finals rozpocznie się w poniedziałek o godz. 23:30 polskiego czasu.