Nieprawdopodobne liczby Igi Świątek. Już jest wielka!

Iga Świątek kończy kolejny znakomity sezon i robi to w wielkim stylu. W nocy z niedzieli na poniedziałek awansowała do finału WTA Finals, pewnie pokonując Arynę Sabalenkę. Teraz stanie przed szansą na wywalczenie kolejnego trofeum, a przy okazji na zamknięcie roku na pozycji liderki rankingu WTA. Statystyki Świątek z ostatnich miesięcy robią ogromne wrażenie i pokazują, że polscy kibice mają wielki powód do dumy.

