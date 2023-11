Linette zabrała głos ws. WTA Finals i się zaczęło. Burza w sieci

- Nie do końca rozumiem narzekania tenisistek - tak ogromne zamieszanie wokół organizacji WTA Finals w Cancun skomentowała Magda Linette. Słowa polskiej tenisistki zdecydowanie nie spodobały się kibicom, którzy są zszokowani chaotyczną organizacją turnieju. W mediach społecznościowych dali jasno do zrozumienia, co myślą o komentarzach Linette. Nie zostawili na niej suchej nitki.

3 AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl