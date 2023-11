Navratilova wskazała, kto wygra finał WTA Finals. "Zdenerwuje Igę"

W poniedziałek o godz. 23:30 polskiego czasu odbędzie się finał WTA Finals z udziałem Igi Świątek. Polka awansowała do niego w kapitalnym stylu, pokonując w półfinale Arynę Sabalenkę 6:3, 6:2. Tym samym nie tylko powalczy o pierwszy karierowy triumf w Turnieju Mistrzyń, ale także o powrót na fotel liderki rankingu WTA. Jak zaznaczyła oficjalna strona kobiecych rozgrywek, to dopiero piąty raz w tym stuleciu, kiedy pozycja nr 1 może się zmienić w finałach WTA. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku, kiedy Serena Williams wyprzedziła Dinarę Safinę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Navratilova prorokuje przed finałem. "Idealnie sprawdza się w takich warunkach"

Polka w konfrontacji z Białorusinką zaimponowała, ale w finale nie czeka jej łatwe zadanie. Zmierzy się z Jessiką Pegulą, która w Cancun prezentuje się fenomenalnie. Amerykanka wygrała wszystkie spotkania grupowe - rywalizowała z Aryną Sabalenką, Eleną Rybakiną oraz Marią Sakkari - i to bez straty seta. W półfinale 6:2, 6:1 zostawiła w tyle Coco Gauff, swoją deblową partnerkę.

W bilansie ich bezpośrednich starć 5:3 przeważa Polka, aczkolwiek w tym sezonie Pegula pokonywała ją już dwukrotnie. - Jeśli chodzi o Igę, myślę, że dwa zwycięstwa nad nią w tym roku dodadzą mi dużej pewności siebie - podkreśla ten fakt pretendentka. Jej zwycięstwa miały miejsce w United Cup oraz całkiem niedawno w Montrealu. Świątek pokonała 29-letnią Amerykankę w Doha. - Myślę, że ona jest zawodniczką, która gdy jest w formie, potrafi rozwalić wszystkich. I mam wrażenie, że właśnie to teraz robi - podkreśliła Pegula. Polka natomiast komplementowała wszechstronność oraz dojrzałość przeciwniczki.

Swoimi przewidywaniami na finałowy pojedynek na oficjalnej stronie WTA podzieliła się Martina Navratilova, 18-krotna triumfatorka wielkoszlemowa i ambasadorka WTA Finals w Cancun. - Kiedy zobaczyłam Jessicę grającą w takich warunkach, pomyślałam, że musi znaleźć się w gronie faworytek. Sposób, w jaki grała przeciwko Gauff, sprawiał wrażenie, że po jej stronie kortu nie było nawet wietrznie. Gra Jessiki idealnie sprawdza się w takich warunkach. Jeśli uda jej się to utrzymać, myślę, że na pewno może wygrać - zauważa Navratilova.

Legendarna tenisistka właśnie w Jessice Peguli widzi zwyciężczynie tego pojedynku. - Nie przegrała jeszcze meczu i gra z dużą pewnością siebie. Warunki panujące tutaj nie wytrąciły ją z równowagi i takie nastawienie pomoże jej zdenerwować Igę w zaciętym meczu - prorokuje Navratilova, która podkreśla, że Iga Świątek z całą pewnością zmaga się z większą presją.