Tak wygląda ranking WTA po wygranej Świątek nad Sabalenką. Zostało już tylko jedno

Iga Świątek jest nie do zatrzymania podczas WTA Finals. Polka w nocy z niedzieli na poniedziałek awansowała do finału po znakomitym zwycięstwie nad Aryną Sabalenką. Triumf nad Białorusinką wyraźnie przybliżył naszą zawodniczkę do zamknięcia roku na pozycji liderki światowego rankingu. Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Świątek nad Sabalenką.

