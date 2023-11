Zagraniczne media pieją z zachwytu nad Igą Świątek. "Cesarska dominacja"

Pogoda w Cancun długo wystawiała na cierpliwość polskich kibiców tenisa, którzy czekali na półfinałowy hit WTA Finals z udziałem Igi Świątek, która miała zmierzyć się z Aryną Sabalenką. Pierwszy raz panie wyszły na kort w sobotę, ale deszcz pozwolił im zagrać jedynie trzy gemy. Dokończenie rywalizacji nastąpiło niecałe 24h później. Na korcie rządziła jednak tylko jedna tenisistka. Świątek pokonała Sabalenkę 6:3, 6:2. Potrzebowała do tego w sumie 96 minut.

Zachwyty nad Świątek w zagranicznej prasie. "Huragan", "cesarska dominacja"

"Huragan Świątek niszczy Sabalenkę" - tak o występie 22-letnie raszynianki napisał tenisowy portal "puntodebreak", ale to tylko początek komplementów. "Iga Świątek dała autentyczny tenisowy pokaz", "Cesarska dominacja Świątek" - kontynuują w relacji. Podkreślili także, że jeśli Polka zagra z taką precyzją i inteligencją w finale z Jessiką Pegulą, to jest praktycznie nie do pokonania.

"Genialna Świątek pokonuje Sabalenkę" - to z kolei "The Guardian". "Jej poziom i intensywność były niebotycznie wysokie od samego momentu wznowienia meczu" - kontynuują. "Świątek znalazła się na odległość uderzenia, a dzięki swojemu instynktowi zabójcy polska zawodniczka nie potrzebowała drugiego zaproszenia. Była po prostu znakomita pod każdym względem" - zachwyca się portal "tennisinfinity.com".

Zagraniczne media zgodnie podkreślają, że stawką tego pojedynku był nie tylko finał Turnieju Mistrzyń, ale także potencjalnie pozycja liderki rankingu na koniec sezonu. Albowiem sprawa jest prosta - jeśli Świątek wygra cały turniej, wyprzedzi w klasyfikacji Białorusinkę, która piastuje to miano od US Open. "O krok od odzyskania numeru jeden na świecie" - czytamy na "tennisuptodate". "Teraz tylko zwycięstwo dzieli ją od powrotu na pierwsze miejsce" - anonsuje portal "Tennis.com". "To dopiero piąty raz w tym stuleciu, gdy w finałach WTA liczyła się pozycja nr 1. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku, kiedy Serena Williams dogoniła Dinarę Safinę na mecie" - zauważa oficjalny profil WTA, podkreślając, że to pierwsze zwycięstwo Świątek nad zawodniczką numer jeden w rankingu. Dawno nie miała takiej szansy, gdyż przez 75. tygodni sama była liderką.

Dla 22-latkiej Polki to także pierwszy finał WTA Finals. To jej trzeci start - w debiucie odpadła w fazie grupowej, a rok temu w półfinale. W poniedziałek o godz. 23:30 polskiego czasu zmierzy się z Jessiką Pegulą o triumf w całej imprezie. Amerykanka w Cancun, podobnie jak Świątek, nie straciła jeszcze nawet seta.