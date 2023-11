Dzień świstaka w Cancun. To znów się dzieje! Złe wieści przed meczem Świątek

Sobota w Cancun była idealnym podsumowaniem organizacji tegorocznych WTA Finals. Z dwóch meczów półfinałowych singla udało się rozegrać tylko jeden. Starcie Amerykanek pomiędzy Jessicą Pegulą a Coco Gauff padło łupem pierwszej z wymienionych, która zwyciężyła 6:2, 6:1, aczkolwiek obie tenisistki były zdegustowane warunkami, w których przyszło im rywalizować na korcie.

Wszystko dlatego, że Pegula i Gauff otrzymują podwójną dawkę wiatru i deszczu w Cancun, rywalizując nie tylko w singlu, ale też w deblu, gdzie do niedzieli nie skończyły nawet fazy grupowej!

Po meczu Pegula - Gauff w drugim półfinale zmierzyć się miały Iga Świątek i Aryna Sabalenka, a ci, którzy postanowili poświęcić noc na obejrzenie tego spotkania, dostali w nagrodę za swoje poświęcenie tylko trzy gemy oraz dwugodzinną przerwę spowodowaną deszczem, po której, około godziny 4:00 czasu polskiego, organizatorzy postanowili przełożyć resztę spotkania na niedzielę.

Dzień świstaka w Cancun. To znów się dzieje! Niedzielne mecze już są opóźnione

Starcie numerów 1 i 2 światowego rankingu ma zostać rozegrane po godzinie 22:30 czasu polskiego. A raczej "nie przed godziną 22:30", bo już w niedzielę szybciutko okazało się, że znowu plany zawodniczek i organizatorów będą weryfikowane.

Choć jeszcze na początek dnia będący na miejscu dziennikarze Canal+ Sport informowali o tym, że według radarów pogodowych warunki w Cancun powinny być tego dnia sprzyjające, już na starcie rywalizacja została opóźniona o godzinę, oczywiście z powodu złej pogody.

O godzinie 18:30 czasu polskiego miał zostać wznowiony ostatni mecz fazy grupowej debla, gdzie para Pegula - Gauff gra z Niemką Laurą Siegemund i Rosjanką Wierą Zwonariewą. Oba deble wyszły jednak na kort dopiero o 19:30.

Co więcej, przed wznowieniem rywalizacji Świątek - Sabalenka mają zostać rozegrane jeszcze dwa półfinały debla, co oznacza, że Polka i Białorusinka raczej nie wyjdą na kort o wspomnianej 22:30, a bliżej północy. I to o ile nie będzie kolejnej dłuższej przerwy spowodowanej padającym deszczem.

Wiadomo już, że finał singla pań, gdzie jedną z finalistek jest już Jessica Pegula, został przeniesiony na poniedziałek, na godzinę 20:30 czasu polskiego. Z kolei finał debla planowo ma zostać rozegrany jeszcze w niedzielę, tuż po tym, jak zostanie wyłoniona druga finalistka singla. To oznacza mniej więcej tyle, że jeden z deblów Pegula/Gauff czy Siegemund/Zwonariewa może jeszcze dzisiaj zagrać aż trzy mecze!