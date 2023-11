Kumulacja absurdu na WTA Finals. Rywalka Świątek może zagrać jeszcze cztery razy

Turniej WTA Finals w Cancun jest ogromnym rozczarowaniem. Organizatorzy nie przewidzieli, że bardzo dużym problemem może okazać się pogoda. Ta mocno daje się we znaki, silne wiatry i rzęsiste opady deszczu sprawiają, że mecze muszą być przekładane. To doprowadza do kuriozalnych sytuacji.

W sobotę czasu lokalnego zostało rozegrane tylko jedno spotkanie. Amerykanka Jessica Pegula pokonała rodaczkę Coco Gauff i została pierwszą finalistką w singlu. Nie oznacza to, że będzie to jej ostatni mecz w zawodach.

Pegula wraz z Gauff rywalizują też w deblu i tam zdecydowanie bardziej odczuwają problemy z harmonogramem. Ich grupowe spotkanie z Laurą Siegemund i Wierą Zwonariową, którego stawką był awans do półfinału, przerwano z powodu złych warunków atmosferycznych. Pierwotnie miało zostać dokończone w sobotę, ale i wtedy nie doszło do skutku. W związku z tym zostało przeniesione na niedzielę.

Gdyby Amerykanki awansowały do półfinału, rozegrają go zaledwie kilka godzin później. A gdyby i w nim triumfowały, to za kolejnych kilka godzin, po dokończeniu pojedynku Igi Świątek z Aryną Sabalenką, czeka je finał - w skrajnym wypadku będą to zatem trzy mecze jednego dnia. Jakby tego było mało, to w poniedziałek Pegula rozegra jeszcze finał w singlu.

Pegula w zagra o tytuł w singlu WTA Finals. Z Igą Świątek czy Aryną Sabalenką?

29-letnia Amerykanka jeszcze poczeka na finałową rywalkę w turnieju singlowym. Według planów mecz Świątek z Sabalenką ma zostać dokończony w niedzielę, najwcześniej o godzinie 22:30 czasu polskiego. Termin może jeszcze ulec zmianie, a to za sprawą niezwykle kapryśnej pogody w Cancun.