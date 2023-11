Sabalenka jednym zdaniem zareagowała na absurdalne nagranie z Cancun. Jaśniej się nie da

Iga Świątek nie dokończyła półfinałowego starcia WTA Finals z Aryną Sabalenką przez warunki pogodowe. "To totalna klęska WTA" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. To nie pierwszy raz, kiedy podczas zawodów w meksykańskim Cancun zawodniczki mają duży problem z grą w odpowiednich warunkach. Liderka światowego rankingu postanowiła skomentować hitowy materiał wideo, który doskonale obrazuje to, z czym muszą się zmagać.

