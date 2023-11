Linette całkowicie zaskoczyła. Oto co powiedziała o WTA Finals. Szok

"W meksykańskim Cancun na byle jakim korcie postawionym naprędce 200 metrów od brzegu Morza Karaibskiego od tygodnia parodiowany jest tenis. Codziennie oglądamy absurdalne obrazki, więc sytuacja z sobotnimi półfinałami już pewnie nikogo nie dziwi" - pisał o meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Zawodniczki wyszyły na półfinałowe stracie WTA Finals z kilku godzinnym opóźnieniem, po czym przez ulewę zeszły z kortu zaledwie po 19. minutach. Podobne obrazki widzieliśmy również we wcześniejszych spotkaniach.

Linette oceniła wydarzenia z Cancun. "Nie do końca rozumiem"

Jeszcze kilka dni przed turniejem dziennikarze na bieżąco informowali o budowie obiektu w Cancun na WTA Finals, którą dokończono rzutem na taśmę. Kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem turnieju widać było jedynie metalowe konstrukcje i pałętających się wokół pracowników. W trakcie trwania turnieju organizatorzy nie radzą sobie z burzami, przez co najlepsze tenisistki świata otulone w ręczniki pod parasolami czekają na wznowienie nieustannie przerywanych spotkań. Zawodniczki otwarcie krytykują organizację WTA za nieprofesjonalne przygotowanie zawodów.

Całą sytuację na łamach portalu WP SportoweFakty skomentowała Magda Linette. 31-latka przyznała, że nie należy do grona osób, które obwiniają za wszystko WTA i organizatorów turnieju. - Nie do końca rozumiem narzekania tenisistek. Oczywiście, na ich miejscu też bym była zdenerwowana pewnymi wydarzeniami, ale nie na wszystko mamy wpływ, jak na przykład na pogodę. O pewnych sprawach było jednak wiadomo długo wcześniej. Dochodzi do sytuacji, gdy zawodniczki są zaskoczone pewnymi faktami, jednak aby wiedzieć, wystarczyło po prostu przeczytać e-maila - powiedziała.

Oprócz tego zdaniem naszej tenisistki organizacja WTA nie jest obojętne na prośby i postulaty tenisistek. Linette niegdyś sama była członkiem Rady Zawodniczej, dzięki czemu mogła reprezentować je na oficjalnych spotkaniach federacji.

- Nie mam takiego odczucia. Zupełnie się nie zgodzę, że nie jesteśmy słuchane przez władze WTA. Czy jednak wszystko jest tak, jakbyśmy chciały? Też na pewno nie. Byłam w Radzie Zawodniczej i starałam się robić wszystko, co mojej mocy, żeby było tylko lepiej. My naprawdę spędzałyśmy wiele godzin na dyskusjach dotyczących problemów w kobiecym tenisie, sporo rzeczy udało nam się zrobić. Niestety, w mediach przebija się najczęściej krytyka i mówi się przede wszystkim o złych rzeczach - dodała Magda Linette.

Według planu organizatorów półfinał Iga Świątek - Aryna Sabalenka zostanie wznowiony w niedzielę 5 listopada najwcześniej o godz. 22:30 czasu polskiego. Obecnie Polka prowadzi 2:1, 30:30. Jeśli zwycięży, w finale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.