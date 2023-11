Świątek poznała potencjalną rywalkę w finale WTA Finals! Totalna dominacja

Ze względu na wielką ulewę nad meksykańskim Cancun wydawało się, że w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu nie uda rozegrać się żadnego spotkania WTA Finals. Ostatecznie w mękach odbyło się półfinałowe starcie Jessici Peguli (5. WTA) z 19-letnią Coco Gauff (3. WTA). Choć pierwsza z Amerykanek jest niżej w rankingu WTA, to w meczu o finał dała młodszej koleżance bolesną lekcję tenisa.

Jessica Pegula rozbiła Coco Gauff. Teraz czeka na rywalkę w finale

Zawodniczki miały pojawić się na korcie około godz. 23:00 polskiego czasu, jednak szalejąca burza nie pozwoliła na rozpoczęcie nawet deblowych meczów, które były zaplanowane na wcześniejszą godzinę. Ostatecznie te zostały przełożone lub przerwane, co umożliwiło rozegranie meczu Pegula - Gauff z około godzinnym opóźnieniem. Od samego początku inicjatywę przejęła 29-letnia Amerykanka. Szybko wyszła na prowadzenie 2:0, jednak wtedy Coco Gauff potrafiła jeszcze doprowadzić do wyrównania. Okazało się, że były to jej ostatnie wygrane gemy w pierwszym secie. Od tego momentu Jessica Pegula rozpoczęła swój koncert. 29-latka dwukrotnie przełamała rywalkę, a przy własnym serwisie nie dała jej żadnych szans. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:2.

W wielu fragmentach meczu było widać, że Gauff nie potrafi odnaleźć się na meksykańskim, wietrznym korcie. Niekiedy dochodziło do kuriozalnych sytuacji, podczas których silny wiatr całkowicie zmieniał trajektorię lotu piłki, a poirytowana 19-latka nie miała szans na jej odbicie. To oczywiście wina organizatorów i prowizorycznej, nieprzygotowanej imprezy WTA Finals.

W drugim secie Jessica Pegula znów rozpoczęła od prowadzenia 2:0 w gemach, jednak pojedynek musiał zostać przerwany przez, jakżeby inaczej, gwałtowną ulewę. Ta w teorii miała być dosyć łagodna, ponieważ zawodniczki pozostały na krzesłach przy korcie. Wtedy doszło do kolejnej już kuriozalnej sytuacji. Rozbita, smutna Coco Gauff w oczekiwaniu na wznowienie spotkania trzymała parasolkę, która niemal odfrunęła.

Po powrocie do gry trzecia rakieta świata złapała kontakt, zdobywając gema na 1:2, jednak znów Jessica Pegula była nie do zatrzymania. Tym razem starsza z Amerykanek nie pozwoliła już rywalce na doprowadzenie do remisu i konsekwentnie pomimo kolejnych przerw wygrywała każdego gema aż do stanu 6:1. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:1. Jest to pierwszy w karierze awans Peguli do finału turnieju WTA Finals. Wcześniej fazę grupową zakończyła beż żadnej porażki, pokonując po drodze Jelenę Rybakinę, Arynę Sabalenkę i Marię Sakkari.

Teraz 29-latka oczekuje na dokończenie spotkania Igi Świątek, która mierzy się z Aryną Sabalenką. Mierzy, ponieważ mecz się rozpoczął, ale nadal nie zakończył. "Iga Świątek numer dwa i Aryna Sabalenka numer jeden - taki półfinał takiego turnieju jak WTA Finals to musi być święto. I wtedy wchodzi organizacja zarządzająca tenisem kobiet i śmieje nam się w twarz. Najlepsze tenisistki świata spędziły na korcie w Cancun 19 minut i po prawie dwóch godzinach czekania na cud ich mecz przy stanie 2:1, 30:30 dla Polki przełożono na kolejny dzień" - pisał o kuriozalnych scenach z Cancun Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Planowo pojedynek ma być wznowiony najwcześniej o godz. 22:30 polskiego czasu.