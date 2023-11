Wszystko jasne. Wiemy, kiedy finał WTA Finals. Kibice nie będą zadowoleni

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką - dwóch najlepszych tenisistek świata - trwał niecałe 20 minut i już musiał zostać przerwany. To kolejny raz, gdy w rozegraniu spotkania WTA Finals przeszkodziła pogoda. Tenisistki w Cancun bez przerwy muszą mierzyć się z porywistym wiatrem oraz rzęsistymi opadami deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Poręba po porażce z BOGDANKĄ LUK Lublin: To jest dla nas wszystko nowe

Kompromitacja organizatorów. Wiemy kiedy ma być finał WTA Finals

Najpierw z dużymi problemami rozegrano pierwszy półfinał pomiędzy Jessicą Pegulą, a Coco Gauff, a następnie próbowano zorganizować spotkanie Świątek z Sabalenką. Kłopoty nie były niespodzianką, bo turniej w Cancun od początku jest jedną wielką kompromitacją organizatorów. Ostatecznie ten mecz nie został dokończony. Przy wyniku 2:1 dla polskiej tenisistki zdecydowano o rozegraniu dalszej części spotkania w niedzielę 5 listopada nie wcześniej niż o godzinie 22:30.

Oczywiście to bardzo optymistyczne założenia, bo wcześniej mają zostać rozegrane aż trzy inne spotkania. Realnie trudno się spodziewać, żeby to spotkanie zostało wznowione szybciej niż około 24:00 - 1:00, a wciąż można spodziewać się przeszkód spowodowanych pogodą.

Cały turniej WTA Finals pierwotnie miał zakończyć się właśnie w niedzielę, ale teraz jest to już niemożliwe. Organizatorzy planują finał zawodów na poniedziałek 6 listopada o godzinie 22:30 czasu polskiego.

"Finał WTA Finals w Cancun oficjalnie w poniedziałek o godz. 22:30. Żal kibiców, którzy przyjechali specjalnie z wielu miejsc na świecie, a najważniejszego meczu nie zobaczą. Transmisja i studio oczywiście w Canal Plus Sport" - poinformował na Twitterze dziennikarz Żelisław Żyżyński.

Na organizacyjnej farsie w meczu Świątek z Sabalenką tracą nie tylko zawodniczki, ale również kibice - zwłaszcza ci, którzy wybrali się do Meksyku. W mediach społecznościowych widać ogromne rozgoryczenie spowodowane tym, że wielu fanów będzie musiało wrócić do domu przed rozegraniem finału. Cierpią też oglądający turniej z domów - ciągłe przekładanie meczów powoduje, że polscy widzowie zarywają noce głównie po to, żeby zobaczyć, że w Cancun jest zła pogoda. W ten sposób WTA szkodzi przede wszystkim sobie - trudno sobie wyobrazić, żeby tak zorganizowane zawody przekonały kogokolwiek do kobiecego tenisa.