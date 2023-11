Mecz Igi Świątek przerwany po trzech gemach. Farsa zamiast hitu!

W meksykańskim Cancun na byle jakim korcie postawionym naprędce 200 metrów od brzegu Morza Karaibskiego od tygodnia parodiowany jest tenis. Codziennie oglądamy absurdalne obrazki, więc sytuacja z sobotnimi półfinałami już pewnie nikogo nie dziwi. Ale to nie znaczy, że nie złości.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

W huraganowych podmuchach wiatru i w lejącym od rana deszczu niemożliwe wydawało się rozegranie jakiegokolwiek meczu. A jednak udało się przeprowadzić pierwszy półfinał. W nim na raty, ale w sumie bardzo szybko - w godzinę i cztery minuty - Jessica Pegula pokonała Coco Gauff 6:2, 6:1. Niestety, okienko z tą odrobinę lepszą pogodą dla Igi Świątek i Aryny Sabalenki pozostało uchylone tylko na 19 minut.

Tylko 19 minut i aż 10 błędów. Ale Świątek i Sabalenka i tak chciały grać

Przez ten czas Polka i Białorusinka zdołały rozegrać 22 akcje. Iga wygrała 12 punktów, a Aryna 10, z czego w szalejącym wietrze do spółki popełniły aż 10 niewymuszonych błędów (Świątek sześć, a Sabalenka cztery). To się przełożyło na wynik 2:1 dla Świątek i 30:30 w czwartym gemie przy serwisie Sabalenki. I z takim rezultatem półfinał zostanie wznowiony w niedzielę. Od razu dodajmy "gwiazdkę", że prawdopodobnie zostanie wznowiony.

Świątek i Sabalenka w sobotni wieczór (w Polsce to był już środek nocy) czekały prawie dwie godziny z nadzieją, że może i im - jak Peguli oraz Gauff uda się swój półfinał rozegrać. Mecz zaczęły tuż przed drugą naszego czasu, a przed godziną 20 w Cancun. Gdy musiały przerwać, to początkowo padało tak nieznacznie, że nawet nie poszły do szatni, tylko mimo deszczu stały za kortem i rozmawiały ze swoimi trenerami.

"Jest mocniej pod wiatr. Użyj marginesu". Coaching w kuriozalnej wersji

- Tu możesz robić w miarę to, co chcesz, tam nie. Tam trochę za daleko byłaś od linii. Tu jednak jest mocniej pod wiatr. Użyj marginesu. Jak trzeba, to zagraj 5-6 piłek, ale utrzymaj - mówił Idze Tomasz Wiktorowski. Tych antywietrznych korekt Świątek nie miała szansy wprowadzić, bo chwilę później tak lunęło, że już ani jej, ani Sabalenki na korcie nie zobaczyliśmy.

Od godziny 2.11 do 3.50 naszego czasu emocjonowaliśmy się walką organizatorów z żywiołem, a nie walką dwóch najlepszych tenisistek świata. Na zmianę to lało, to przestawało i wtedy błyskawicznie do akcji wkraczała ekipa osuszająca kort. A na ekranach cały czas aktualizowano nam godzinę, o której najwcześniej zostanie wznowiony mecz. To była 3.00, 3.15, 3.30, 4.00 i na tym się skończyło.

Owacja dla obsługi. Pracownicy walczą z tym, na co nie powinno być zgody

Didżej grał taneczne hity, a pracownicy obsługi turnieju zbierali owacje, gdy pojawiali się z maszynami wciągającymi wodę. Ale wieczór skończył się porażką. Nie mogło być inaczej.

Taki przebieg największego hitu światowego tenisa kobiet to totalna klęska WTA. Każdego dnia przekonujemy się, jak wielkim błędem było zlokalizowanie turnieju dla najlepszych zawodniczek sezonu w Cancun. To absolutnie niezrozumiałe, że WTA Finals nie odbywają się w hali, tylko na stadionie położonym w miejscu tak niestabilnym pogodowo. Do tego przepisu na katastrofę dodajmy, że stadion oddano do użytku zaledwie dzień przed turniejem, że kort jest krzywy i ma nierównomierną nawierzchnię (zawodniczki opowiadają, że w różnych miejscach piłka różnie się odbija), a generalnie mało kto na ten kort przychodzi, bo zawody nie cieszą się zainteresowaniem publiczności.

Finał w poniedziałek. Ciekawe czy ten plan wypali

Akurat na mecz Świątek z Sabalenką prawie czterotysięczne trybuny prawie się zapełniły. Tym większy żal, że ci ludzie nie dostali widowiska. Przed meczem już widzieliśmy, jak sztuczna inteligencja wylicza, że Polka ma 69 proc. szans na zwycięstwo. Już przypominaliśmy sobie, że w bezpośrednich starciach tych dwóch gwiazd tenisa jest 5:3 dla Polki. Już porównywaliśmy tegoroczne bilanse Świątek (66 wygranych meczów i 11 przegranych, pięć zdobytych tytułów) i Sabalenki (55:13 i trzy tytuły). Już - prawdę mówiąc - żyliśmy nadzieją, że Iga to wygra i że przybliży się na jeden mecz do odzyskania prowadzenia w rankingu WTA (zostanie liderką, jeśli wygra całą imprezę w Cancun). I - niestety - to wszystko musimy odłożyć na później. Na niepewne później.

Półfinał Świątek - Sabalenka ma zostać wznowiony w niedzielę nie wcześniej niż o godzinie 16.30 czasu miejscowego (22.30 w Polsce), a finał którejś z nich z Pegulą ma się odbyć w poniedziałek. Ale to tylko plany. A ile z nich wychodzi organizacji o nazwie WTA - wiemy aż za dobrze. Czekamy więc chyba z tylko jednym przekonaniem, że już nic nas nie zaskoczy.