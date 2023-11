Polska komentatorka odsłoniła skandaliczne kulisy. WTA niech się wstydzi

Organizacja turnieju WTA Finals nie stoi na najwyższym poziomie. Kort, na którym rozgrywane są mecze, był budowany na ostatnią chwilę, przez co widoczne są liczne niedoróbki. W dodatku trybuny są opustoszałe, a trudne warunki pogodowe sprawiają, że mecze odbywają się z opóźnieniem. Rozczarowania takim stanem rzeczy nie kryją również tenisistki.

WTA niezadowolona z powodu pracy dziennikarzy? "Taka jest tutaj nasza rola"

O problemach, które nieustająco pojawiają się podczas zawodów w Meksyku, informują m.in. korespondenci stacji CANAL+. Ich praca jest doceniana przez wielu kibiców, ale nie wszystkim jest na rękę.

O tym, jak organizatorzy odnoszą się do działań dziennikarzy, szerzej opowiedziała Joanna Sakowicz-Kostecka w programie "Raport z Cancun". - To jest nasza praca, żeby Państwu pokazywać to, co dzieje się na miejscu. Co więcej, niektóre osoby z WTA już gdzieś tam zaczynają węszyć, że im się to nie podoba, że my właśnie mówimy prawdę. No trudno, taka jest tutaj nasza rola. Po to tutaj przyjechaliśmy, nie na wakacje - powiedziała komentatorka CANAL+. - My musimy mówić, że wszystko jest niedobrze - skwitował komentator Bartosz Ignacik.

Być może wywierając presję na przedstawicieli mediów, organizatorzy chcieliby swego rodzaju "cenzury", czyli przemilczenia przez dziennikarzy "niewygodnych faktów". To już jednak czasy zamierzchłe, zwłaszcza w cywilizowanych krajach. Pretensje o liczne niedociągnięcia WTA powinna mieć przede wszystkim do siebie, a nie do tych, którzy o tym informują.

Ogromne zamieszanie podczas WTA Finals. Absurdalna sytuacja

Fatalnie zorganizowany turniej jest już bliżej niż dalej końca. W singlu z grupy wyszły Aryna Sabalenka (1. WTA), Iga Świątek (2. WTA), Coco Gauff (3. WTA) i Jessica Pegula (5. WTA), w półfinałach dojdzie do pojedynków Białorusinki z Polką oraz dwóch Amerykanek.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja w deblu, gdzie nie są znane wszystkie pary półfinałowe. To dlatego, że nie dograno grupowego meczu Gauff i Peguli z Laurą Siegemund i Wierą Zwonariową, który przerwano z powodu złej pogody. Wiadomo już, że zostanie dokończony dopiero po obu półfinałach singla. Z tego powodu Amerykanki nie będą miały zbyt wiele czasu na regenerację, ale podczas WTA Finals wiele rzeczy stoi na głowie.