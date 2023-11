Iga Świątek po pokonaniu Markety Vondrousovej 7:6, 6:0, Coco Gauff 6:0, 7:5 i Ons Jabeur 6:1, 6:2 wygrała swoją grupę na WTA Finals w Cancun.

Natomiast Aryna Sabalenka w swojej grupie zajęła drugie miejsce. Białorusinka wygrała 6:0, 6:1 z Marią Sakkari, przegrała z Jessiką Pegulą 4:6, 3:6 i pokonała Jelenę Rybakinę 6:2, 3:6, 6:3.

W efekcie tych wyników Świątek i Sabalenka zmierzą się już w półfinale. Starcie numeru dwa z numerem jeden rankingu WTA zapowiada się rewelacyjnie, zwłaszcza że stawką jest pozycja liderki światowej listy (Świątek chcąc odzyskać prowadzenie musi pokonać Sabalenkę, a następnie wygrać finał WTA Finals). Ale nie wiadomo czy ten mecz pozwoli rozegrać fatalna pogoda. W Cancun bardzo mocno wieje i pada deszcz. A Świątek i Sabalenka mają wyjść na kort dopiero po półfinale między Pegulą a Gauff.

Jeśli mecz Amerykanek odbędzie się zgodnie z planem (start zaplanowano na 23.00 naszego czasu), to Polka i Białorusinka zaczną grać pewnie nie wcześniej niż o godzinie 1.00. Ale - niestety - nie zanosi się na to, że w Cancun cokolwiek pójdzie zgodnie z planem.

Łukasz Jachimiak: Zastanawia się pan bardziej nad tym, jakim wynikiem skończy się hitowy półfinał Iga Świątek - Aryna Sabalenka, czy bardziej nad tym, czy on się w ogóle tej nocy zacznie?

Marcin Matkowski: Pogoda w Cancun jest i ma być naprawdę strasznie zła, więc musimy się spodziewać najgorszego. Nie było ani jednego dnia bez narzekania na warunki, w jakich toczy się ten turniej i boję się, że teraz stanie się coś najgorszego. Wyobrażam sobie, że pierwszy półfinał jakoś na raty, z dużym opóźnieniem, uda się rozegrać. I co wtedy, jeśli na półfinał Igi z Sabalenką nie wystarczy już czasu? Każą im grać półfinał w niedzielę i tej, która wygra, nakażą też grać w niedzielę finał? Trochę sobie nie wyobrażam, że w takiej sytuacji przełożą finał na poniedziałek. A jeśli jedna z finalistek musiałaby grać w niedzielę dwa mecze, to mielibyśmy skandal.

Zwłaszcza że mecz Świątek - Sabalenka pewnie będzie zacięty i zwyciężczyni straci tak dużo sił, że trudno byłoby sobie wyobrazić, że tego samego dnia w finale pokonałaby Pegulę lub Gauff.

- No oczywiście. Dla nas to jest jasne. Ale znając ludzi z WTA, nie sądzę, że do takiego kłopotu podeszliby racjonalnie. Boję się, że jeśli w sobotę nie uda się przeprowadzić obu półfinałów, to WTA będzie kazała rozegrać drugi półfinał w niedzielę rano, a wieczorem zrobi finał.

Rozmawiamy o czymś, co niby nie ma prawa się wydarzyć, ale rozumiem, że pan po WTA spodziewa się niespodziewanego, bo widzi pan, jak bardzo WTA Finals odbiegają standardami od ATP Finals, w których pan występował?

- Grałem w siedmiu edycjach - dwa razy w Szanghaju i pięć razy w Londynie. To zawsze były turnieje halowe, zawsze perfekcyjnie zorganizowane. Od lat w ATP jest też tak, że już na początku roku wiadomo, gdzie odbędzie się masters. Nie zdarzają się takie sytuacje, że do ostatniej chwili czekasz, gdzie zagrasz finał sezonu. Męski masters zawsze wybija się organizacyjnie ponad wszystkie inne turnieje organizowane przez ATP. Za każdym razem czułem, że biorę udział w święcie. A już szczególne wrażenie zrobiła na mnie pierwsza edycja w Londynie. To był 2009 rok i byliśmy w szoku, że na każdym meczu jest praktycznie komplet publiczności. W wielkiej hali O2 Arena z trybunami na kilkanaście tysięcy widzów. Pamiętam, że wtedy organizatorzy sprzedali 94 proc. biletów. W Szanghaju było trochę gorzej. Tam przychodziło na mecze po kilka tysięcy ludzi, ale jednak frekwencja była wyraźnie słabsza niż w Europie. A przede wszystkim problem był taki, że trzeba było tam polecieć po turnieju w Paryżu, a że cała czołówka grała w turnieju w hali Bercy, to wszyscy musieliśmy przechodzić zmianę czasu. I ATP poszła nam, zawodnikom, na rękę, przenosząc mastersy do Europy.

Od 2009 roku bez przerwy ten turniej jest rozgrywany na naszym kontynencie, bo choć ATP też chce się otwierać na nowe kierunki, to jednak priorytetem jest dla niej to, żeby zawodnicy byli zadowoleni. I kibice też. Hala O2 w Londynie była świetna, masters w Turynie też jest bardzo w porządku i wygrał choćby z Rio de Janeiro, które kusiło jako miejsce bardzo atrakcyjne, ale jednak najważniejsza była wygoda zawodników.

Naprawdę nikt w ATP nie myślał, że najważniejsze jest, żeby był luksusowy kurort, a nie szare miejsce? Oczywiście kpię, nawiązując do tego, czym rzekomo kieruje się WTA, wybierając lokalizację Finalsów.

- WTA to tak naprawdę patrzy tylko na to, gdzie im dadzą 2-3 miliony dolarów więcej. Różnica między podejściem ATP a WTA jest ogromna. Cieszę się, że zawodniczki tak wprost mówią, jak bardzo im się to wszystko nie podoba. Bardzo dobrze, że jest wręcz nagonka na WTA. Zasłużenie. I tylko taka masa krytyczna może coś zmienić. Gdyby zawodniczki uznały, że trudno, jest jak jest i gramy, to na pewno nic by się nie zmieniło. A musi się zmienić, bo przecież to drugi z rzędu masters, który powinien być wizytówką tenisa kobiet, a jest jego parodią. To wszystko, ta cała otoczka Cancun, jest żenująca. WTA powinna się za to wszystko bardzo wstydzić.

Na pewno skala protestów zawodniczek jest ogromna i czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Ale zastanawiam się, czy aby na pewno WTA na to zareaguje. Bo przecież tak naprawdę odkąd posypała się współpraca z Chinami, oni trzeci raz z rzędu organizują Finalsy byle jak. Rok temu w Fort Worth była pusta hala i zero promocji, dwa lata temu w Guadalajarze też stadion został oddany tuż przed meczami i Piotr Sieprzutowski prowadzący wtedy Igę Świątek niedawno na Sport.pl przypominał, jak wzywali supervisora, bo okazało się, że kort ma wybrzuszenia.

- Oni mieli podpisany kontrakt z Shenzen na organizację WTA Finals na 10 lat. Ale przyszła pandemia i nie można było tego kontraktu realizować. Słyszałem, że w takiej sytuacji nie mogli nikomu dać tej organizacji inaczej jak tylko na rok, ale na rok nikt za bardzo nie chciał tego turnieju brać. Dlatego tak działali na ostatnią chwilę. Ale w tym roku jak już Shenzen się otworzyło, to tak naprawdę masters powinien tam być. Dlaczego się nie dogadali? Może prawdą jest, że WTA już chce podpisać inny długoterminowy kontrakt, z Arabią Saudyjską. Ale czekając na tę umowę, szukają tylko najkorzystniejszej jednorazowej opcji finansowej. I jest jak jest.

Dla nas szczególnie szkoda, że nie wybrali Ostrawy. Pamiętamy, jak znakomita atmosfera panowała tam na turnieju WTA 500, gdy finał Igi Świątek z Barborą Krejcikovą z trybun oglądał komplet 8500 widzów. Teraz znów mielibyśmy blisko na Igę, a Czesi mieliby swoje reprezentantki i w singlu, i w deblu. Pięciogwiazdkowego hotelu dla zawodniczek może i by tam nie było, ale chyba nikt by nie narzekał?

- To prawda. A z tym hotelem to też nie wiem, bo tam nie byłem. W każdym razie w Europie jest mnóstwo miejsc, w których wszystko można by było zrobić na naprawdę najwyższym poziomie. Godnym takiego turnieju. Ale jak się o lokalizacji październikowo-listopadowego turnieju decyduje dopiero we wrześniu i jak się wybiera nowe miejsce, to nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie umiem tego zrobić, zwłaszcza że to nie jest pierwszy raz.

Słyszałem, że w Cancun jest jakaś hala na kilka tysięcy ludzi i że tam miał być grany turniej. Byłoby to rozwiązanie dużo bezpieczniejsze, dużo łatwiejsze organizacyjnie. W kręgu zawodników mówiło się, że to będzie impreza halowa, ale z informacji od Czechów wynika, że w Cancun ostatecznie hala okazała się akurat w tym terminie zajęta. A w Ostrawie byłaby do dyspozycji.

Zostawmy ten cały bałagan i załóżmy, że mecz Świątek - Sabalenka jednak da się w miarę normalnie rozegrać. Kto go według pana wygra?

- Iga. Ona dużo lepiej się adaptuje do trudnych warunków. Sabalenka nie radzi sobie z wiatrem. Gra mocno, ryzykuje. Gdy musi użyć więcej techniki i precyzji, to jej tenis jest słabszy od tenisa Igi. Myślę, że Iga dużo lepiej, dużo łatwiej się dostosuje do warunków. Ona i Pegula odnajdują się w Cancun najlepiej, bo mają bardziej urozmaicony tenis. Spodziewam się finału Świątek - Pegula. Myślę, że Iga może nie wygra z Sabalenką aż 6:1, 6:2 jak z Ons Jabeur, ale uważam, że to będzie przekonujące zwycięstwo Igi. Nie widzę takiej broni u Sabalenki, którą ona mogłaby Igę pokonać.

W normalnych warunkach pewnie byłby to serwis?

- Oczywiście. Ale żeby dobrze serwowała, ona musi mieć idealne warunki. Wystarczy, że trochę wieje, a już tracisz automatyzm, cofasz rękę. Mówię o sytuacji delikatnych podmuchów, a przecież w takim huraganie, w jakim trzeba grać w Cancun, to dzieją się takie rzeczy, jaką widzieliśmy w meczu Igi z Gauff, gdy Amerykanka, prowadząc 5:4 w drugim secie, zrobiła cztery podwójne błędy serwisowe z rzędu.

19-letnia Gauff wyraźnie się zagotowała, natomiast Sabalenka jest bardziej doświadczona. Specjalnie liczyłem czas, w którym Gauff zepsuła tych osiem kolejnych serwisów i nie rozumiem, dlaczego aż tak pędziła, że zajęło jej to tylko 121 sekund.

- Jak najbardziej złapała hebla, presja ją zjadła. Była sfrustrowana tymi warunkami i nie umiała się zatrzymać. To jest bardzo trudno wytrzymać. Wyobrażam sobie, co one czują, grając w turnieju, który powinien być nagrodą, pięknym zwieńczeniem udanego sezonu, a okazuje się, że trzeba grać w absurdalnych warunkach, które mocno stresują. Niestety, obawiam się, że tak już będzie do samego końca.