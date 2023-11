Navratilova oceniła szanse Świątek w meczu z Sabalenką. Zaskakujące słowa

Iga Świątek (2. WTA) w wielkim stylu awansowała do półfinału WTA Finals. W grupie zajęła pierwsze miejsce, a w meczach z Marketą Vondrousovą (6. WTA), Coco Gauff (3. WTA) i Ons Jabeur (7. WTA) nie straciła seta. Jej kolejną rywalką będzie Aryna Sabalenka (1. WTA).

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Martina Navratilova zabrała głos przed meczem Igi Świątek z Aryną Sabalenką. "Szanse pół na pół"

Rywalizacja Polki i Białorusinki nabrała wielkiego wymiaru w tym sezonie, gdy obie walczyły o pierwsze miejsce w rankingu WTA. Nadchodzące spotkanie również będzie miało wielkie znaczenie - w przypadku triumfu w Cancun Świątek znów zostanie liderką zestawienia.

Mając to na uwadze, nie może dziwić, że ten mecz jest wyczekiwany z niecierpliwością. Takiego zdania jest choćby Martina Navratilova. - Jeśli o tym pomyśleć, to niesamowite. To perfekcyjny finał, z wyjątkiem tego, że to półfinał. W końcu kto lepiej poradzi sobie z presją, gdy dzieje się tak wiele - powiedziała w rozmowie z oficjalną stroną WTA.

18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu nie potrafi wskazać faworytki nadchodzącego starcia. Jednak widzi jedną rzecz mogącą zadziałać na korzyść Polki. - Myślę, że szanse są pół na pół. Uderzenia Sabalenki będą łatwiejsze do opanowania dzięki wiatrowi. Generalnie wiatr sprzyja Świątek. Dzięki swojemu topspinowi jest w stanie poradzić sobie z tymi podmuchami powietrza, znacznie mniej rzeczy w jej grze może pójść nie tak - stwierdziła.

Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Aryną Sabalenką w WTA Finals?

Półfinałowy mecz WTA Finals pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką planowo zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę, najwcześniej o północy czasu polskiego. Jednocześnie trzeba mieć na uwadzę kapryśną pogodę w Cancun, która również i w tym wypadku może okazać się wielką przeszkodą. "Tak źle jeszcze nie było" - przekazał przebywający w Meksyku dziennikarz Bartosz Ignacik.