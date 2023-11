21 grudnia tego roku wystartuje druga edycja World Tennis League - ekscytujące wydarzenie, podczas którego zawodnicy WTA i ATP zagrają w Abu Zabi w zawodach drużynowych. Turniej odbył się po raz pierwszy w zeszłym roku i brał w nim udział drużyny The Kites, The Falcons, The Eagles i The Hawks w formacie mieszanym. Najlepsi okazali się The Hawks.

Iga Świątek zagra z Hubertem Hurkaczem w tej samej drużynie

Iga Świątek rok temu tworzyła część ekipy The Kites, która doszła aż do samego finału, lecz tam znalazła swojego pogromcę.

- Jestem pewna, że mogę skupić się na innych aspektach meczu, zmienić coś w taktyce albo wdrożyć to, nad czym pracuję w okresie przedsezonowym. Wynik nie jest tutaj najważniejszy. To przede wszystkim zabawa, ale też nauka - mówiła wówczas 22-latka.

Teraz Iga Świątek znów wystartuje w tym turnieju. Obok niej w tej samej drużynie będą najlepszy polski tenisista - Hubert Hurkacz, Francuzka Caroline Garcia i Norweg Casper Ruud. W innych zespołach nie zabraknie oczywiście innych gwiazd tenisa. Zagrają m.in. Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Taylor Fritz, Daniił Miedwiediew czy Andriej Rublow.

Dla Świątek i Hurkacza turniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie sprawdzianem formy przed występami w reprezentacji Polski w United Cup. Turniej ten rozpocznie się 30 grudnia, a Polacy w pierwszym spotkaniu zmierzą się prawdopodobnie z Brazylią.

Składy na World Tennis League 2023: