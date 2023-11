Niepokojące wieści z Cancun. Mecz Świątek zagrożony

Jak na razie Iga Świątek (2. WTA) podczas WTA Finals jest niepokonana. W pierwszym meczu Polka rozprawiła się Marketą Vondrousovą (6. WTA) 7:6(3), 6:0. Następnie pokonała triumfatorkę tegorocznego US Open Coco Gauff (3. WTA) 6:0, 7:5, a na koniec fazy grupowej rozbiła Ons Jabeur (7. WTA) 6:2, 6:1. O finał turnieju Świątek powalczy z Aryną Sabalenką (1. WTA), która kilka miesięcy temu zepchnęła ją z fotela liderki rankingu.

Mecz Świątek-Sabalenka zagrożony. Wszystko przez szalejącą burzę

- Naprawdę chciałam zagrać przeciwko niej, aby rozstrzygnąć, kto będzie numerem jeden na świecie - mówiła przed meczem ze Świątek Aryna Sabalenka. - Przeciwko Arynie nigdy nie jest łatwo. Dam z siebie wszystko, skupię się na sobie i na tym, co chcę robić na korcie. Zwykle takie mecze są ekscytujące i naprawdę trudne, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Po prostu będę gotowa i zobaczę, jaki będzie wiatr i co wydarzy się na korcie... - przyznała Iga Świątek, która zwróciła uwagę na fatalną warunki pogodowe.

Pogoda z pewnością nie jest sprzymierzeńcem organizatorów tegorocznego WTA Finals. Jeszcze przed turniejem byliśmy świadkami kuriozalnych scen z budowy obiektu w Cancun, który nie wyglądał zbyt profesjonalnie. Podobnie jest z kondycją kortu oraz ogólną organizacją imprezy. Osoby odpowiedzialne za obsługę turnieju nie radzą sobie przede wszystkim z burzami i silnym wiatrem, przez które non stop przerywane są mecze.

Zawodniczki okryte ręcznikami, nad którymi stoją małe dziewczynki z jeszcze mniejszymi parasolami, próbujące uchronić tenisistki przed deszczem - takie obrazki widzieliśmy w ostatnim meczu Igi Świątek z Ons Jabeur. Podobnie było też w starciu Sabalenki z Jeleną Rybakiną. Wiatr, deszcz i prowizorka. Ulewy nie ustępują, przez co najbliższy mecz Polki stanął pod znakiem zapytania.

Planowo Świątek i Aryna Sabalenka powinny pojawić się po zakończeniu spotkania Pegula - Coco Gauff, czyli około godziny 00:00 polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę. Mimo to trudno przewidzieć, o której tenisistki rozpoczną, o ile w ogólne rozpoczną spotkanie. Z różnych prognoz pogody wynika, że nad Cancun kolejny raz mają przejść gwałtowne burze z deszczem i silnym wiatrem. Takie warunki uniemożliwiłby rozegranie pojedynku. Co więcej, do odpowiedniego stanu należałoby również doprowadzić meksykański kort. Niewykluczone, że zawodniczki zaczną grę dopiero wczesnym niedzielnym rankiem (czasu polskiego) lub w ogóle nie przystąpią do rywalizacji.