Świątek jeszcze nigdy tego nie zrobiła. Dobre wieści dla Sabalenki

Iga Świątek na sam koniec sezonu znów może zostać liderką rankingu WTA. Warunek? Tenisistka musi pokonać Arynę Sabalenkę, a następnie wygrać finał WTA Finals. Wtedy różnica punktowa pomiędzy nią a Białorusinką będzie minimalnie lepsza na korzyść Polki.

Świątek zostanie liderką rankingu? Najpierw musi napisać historię

Jeżeli polska tenisistka pokona Sabalenkę, to przy okazji dokona sztuki, której do tej pory nie udało jej się zrobić ani razu. W tym wypadku Świątek pierwszy raz w karierze wygra mecz z liderką rankingu WTA. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że ta statystyka jest prawdziwa - w końcu przyzwyczailiśmy się do tego, że Świątek bije kolejne rekordy, ale rzeczywiście - choć do tej pory kilkakrotnie grała z zawodniczkami, które w przeszłości zajmowały pierwsze miejsce.

Oczywiście są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza jest taka, że Świątek bardzo szybko wskoczyła na najwyższy poziom i sama przez 75 tygodni była liderką rankingu WTA.

Drugi powód? Choć do tej pory Polka mierzyła się z takimi byłymi liderkami rankingu, jak Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Angelique Kerber czy Serena Williams, to tylko z Ashleigh Barty grała wtedy, gdy ta zajmowała pierwsze miejsce (dwa mecze, 2:6, 4:6 i 5:7, 4:6). Nawet jeśli pokonywała te zawodniczki, to nie były one akurat w tym czasie liderkami rankingu.

Właśnie dlatego, jeżeli Świątek pokona Arynę Sabalenkę w półfinale WTA Finals, to będzie to dla niej pierwsze zwycięstwo z liderką rankingu WTA w życiu. Do tej pory polska tenisistka z Białorusinką mierzyła się osiem razy. Pięć z tych pojedynków wygrała, trzy przegrała. Ich ostatni mecz skończył się zwycięstwem Sabalenki, która w finale turnieju w Madrycie wygrała 6:3, 3:6, 6:3. Starcie Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie rozegrane w nocy z soboty 4 listopada na niedzielę 5 listopada.