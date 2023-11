Co za wyczyn Igi Świątek. Czegoś takiego nie było od lat

Iga Świątek (2. WTA) kapitalnie przeszła fazę grupową WTA Finals i już niedługo może odzyskać pozycję numer jeden w rankingu WTA. Polka bez straty seta ograła kolejno Marketę Vondrousovą (6. WTA), Coco Gauff (3. WTA) i Ons Jabeur (7. WTA). Wystarczy, że w półfinale pokona liderkę światowych list Arynę Sabalenkę (1. WTA), a następnie zwycięży w wielkim finale, a zdetronizuje Białorusinkę. Nawet jeśli nie uda jej się to, to i tak sezon zaliczy do bardzo udanych. Pod pewnym względem był on najlepszy w karierze.

Iga Świątek wyśrubowała kolejny rekord. "Jest pierwsza od czasu Sereny Williams"

Choć to w 2022 roku Świątek wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe i z ogromną przewagą zakończyła go na pierwszym miejscu w rankingu, to więcej zwycięstw odniosła w 2023. Sobotnia wygrana z Ons Jabeur była jej 66. w sezonie, co odnotował profil Opta Ace na platformie X. - Iga Świątek wygrała 66 meczów w głównych turniejach WTA w 2023 r.: to jej najwyższy wynik w jednym roku kalendarzowym. Jest pierwszą zawodniczką od czasu Sereny Williams (79 zwycięstw w 2013 roku), która odniosła tak dużo zwycięstw w głównych drabinkach WTA w ciągu jednego roku - czytamy.

W ubiegłym roku Świątek miała jedno zwycięstwo mniej. Wywalczyła za to więcej tytułów. Wówczas w całych turniejach triumfowała osiem razy; teraz - pięć. 22-latka wciąż ma jednak szanse na dwie kolejne wygrane i szósty tegoroczny tytuł. Warunkiem jest końcowy triumf w WTA Finals w Cancun.

Dla porównania najlepsza zawodniczka obecnego sezonu Aryna Sabalenka wygrała w tym roku "zaledwie" 53 mecze i trzy tytuły. Mimo to udało jej się w tym roku zgromadzić więcej punktów do światowego rankingu. Obie panie zmierzą się bezpośrednio na korcie w półfinale WTA Finals w nocy z soboty na niedzielę. Zwycięstwo otworzy Świątek drogę do powrotu na szczyt.