Djoković przekroczył kolejną granicę. Wyrównał rekord Nadala

Aktualnie trwający turniej ATP Masters 1000 w Paryżu jest pierwszym, w którym startuje Novak Djoković od czasów wrześniowego zwycięstwa w US Open. Był to jego 24. triumf wielkoszlemowy, dzięki czemu odskoczył Rafaelowi Nadalowi na dwie takie wiktorie. Natomiast w Paryżu Serb, awansując do półfinału, dogonił swojego wieloletniego rywala w kolejnej statystyce. Ich liczby wręcz przerażają.

3 Fot. Christophe Ena / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl