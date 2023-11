Sceny na meczu Świątek. Ratował ją ręcznik. "Nie przyjeżdżajcie do Cancun"

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:1, 6:2 i z kompletem zwycięstw w fazie grupowej awansowała do półfinału WTA Finals, gdzie zmierzy się z Aryną Sabalenką. W rozgrywaniu normalnych zawodów tenisistkom bardzo przeszkadza panująca w Cancun pogoda. To przez nią mecz Igi Świątek z Ons Jabeur rozpoczął się z dużym opóźnieniem i to właśnie warunki panujące w Meksyku stały się tematem żartów.

