O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz w WTA Finals? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (2. WTA) podczas WTA Finals rozgrywanych w meksykańskim Cancun jest nie do zatrzymania. Do tej pory wiceliderka rankingu zwyciężyła każde spotkanie w grupie, dzięki czemu do półfinału awansowała z pierwszego miejsca. Najpierw Polka rozprawiła się Marketą Vondrousovą (6. WTA) 7:6(3), 6:0. Później ograła zwyciężczynię US Open Coco Gauff (3. WTA) 6:0, 7:5, a na koniec fazy grupowej rozbiła Ons Jabeur 6:2, 6:1 w nieco ponad godzinę. Teraz Świątek czeka najtrudniejsze zadanie.

Półfinał WTA Finals. Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Kiedy gra Iga? O której godzinie?

Na ten pojedynek z pewnością czekało mnóstwo kibiców damskiego tenisa. W półfinale WTA Finals Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką, która obecnie jest liderką rankingu. W tym roku obie zawodniczki mierzyły się tylko dwa razy. Świątek była lepsza w finale turnieju w Stuttgarcie, gdzie wygrała 6:3, 6:4, jednak Białorusinka zrewanżowała się jej w finałowym starciu w Madrycie, wygrywając 6:3, 3:6, 6:3. W sumie tenisistki rozegrały osiem pojedynków, z czego Polka wygrała pięć z nich. Jak będzie tym razem?

W Cancun Aryna Sabalenka nie prezentuje najwyższej dyspozycji. Co prawda w pierwszym meczu rozbiła Marię Sakkari (9. WTA) 6:0, 6:1, jednak w kolejnym starciu nie miała większych szans z Jessicą Pegulą (5. WTA), która wygrała z liderką rankingu 6:4, 6:3. W meczu o życie Białorusinka ostatecznie po trzysetowym, który trwał dwie godziny i 34 minuty pokonała 6:2, 3:6, 6:3 Jelenę Rybakinę (4. WTA). Sabalenka zajęła drugie miejsce w grupie A, przez co spotkała się z Igą Świątek w półfinale.

Statystyki obecnego sezonu wyglądają następująco: Aryna Sabalenka wygrała 55 meczów i 13 przegrała, zdobywając trzy tytuły. Iga Świątek wygrała 66 meczów, a przegrała 11. Na jej koncie pojawiło się pięć nowych trofeów. "Sabalenka nie gra w Cancun tak dobrego tenisa, jak Iga. I nie wygląda na tak pewną siebie, wręcz niewzruszoną, co by się nie działo" - podkreśla Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

WTA Finals. O której godzinie gra Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Świątek - Sabalenka? Kiedy gra Świątek w tenis w Cancun? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie rozegrany w nocy z soboty 4 listopada na niedzielę 5 listopada. Zawodniczki pojawią się na korcie po zakończeniu spotkania Jessiki Peguli z Coco Gauff. Jeszcze wcześniej odbędzie się mecz debla. Oznacza to, że Iga Świątek powinna rozpocząć starcie około północy polskiego czasu. Transmisja telewizyjna odbędzie się na kanale Canal+ Sport. Spotkanie można obejrzeć również na platformie internetowej Canal+Online. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.