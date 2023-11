Świątek kontra Sabalenka. Legenda zachwycona. "Niewiarygodne"

Iga Świątek o zapewnieniu wyjścia z grupy - i to z pierwszego miejsca - dowiedziała się jeszcze przed wyjściem na kort na ostatecznie grupowe starcie z Ons Jabeur. Powodem tego był wygrany set przez Marketę Vondrousovą przeciwko Coco Gauff. Jednakże Polka, nie zważając na okoliczności, pokonała Tunezyjkę 6:1, 6:2 i z kompletem zwycięstw zameldowała się w najlepszej czwórce WTA Finals. W fazie grupowej straciła raptem 14 gemów. Tylko Justine Henin (11) i sama Świątek (13) w zeszłym roku przegrały mniej gemów od czasu wprowadzenia obecnego formatu w 2003 roku.

Legenda analizuje hitowy półfinał. "To sprzyja Świątek"

W półfinale Turnieju Mistrzyń dojdzie do prawdziwego hitu z udziałem Igi Świątek, gdyż zagra ona z Aryną Sabalenką. Białorusinka w swojej grupie zajęła drugie miejsce, gdyż przegrała z Jessiką Pegulą. W bezpośrednim starciu o wyjście z grupy pokonała Elenę Rybakinę 6:2, 3:6, 6:3. Spotkanie to trwało dwa dni, gdyż wcześniejsze dokończenie uniemożliwiała pogoda.

To będzie trzecia konfrontacja Świątek z Sabalenką w tym roku. W Stuttgarcie Polka wygrała 6:3, 6:4, a dwa tygodnie później w Madrycie to Białorusinka była górą - 6:3, 3:6, 6:3. Oba te mecze były finałami i zostały rozegrane na mączce. To będzie także pierwsze ich starcie, po tym jak panie zamieniły się miejscami na pozycji liderki rankingu WTA. 22-letnia raszynianka wciąż ma szansę przeskoczyć rywalkę i zakończyć sezon jako numer jeden. Aby tak się stało, musi po prostu wygrać cały turniej.

- Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, kto na koniec roku zajmie pierwsze miejsce - powiedziała na łamach oficjalnej strony WTA Martina Navratilova. 18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa zdradziła także swoją prognozę na to półfinałowe starcie. - Jeśli się nad tym zastanowić, to niewiarygodne, idealne zakończenie, z wyjątkiem faktu, że to półfinał, a nie finał. Podsumowując, kto lepiej poradzi sobie z presją przy tak dużej liczbie meczów? Aryna była w grze przez dwa dni, więc myślę, że jest 50-50. Kiedy piłka Sabalenki wpada szybko, wiatr ułatwia jej zadanie. Ogólnie wiatr sprzyja Świątek. Dzięki swojej rotacji jest w stanie poradzić sobie z tymi podmuchami, znacznie mniej rzeczy może pójść źle w jej grze - analizuje Navratilova.

Bilans bezpośrednich starć w WTA Tour jest na korzyść Świątek - 5:3 - która w dodatku notuje passę dziewięciu zwycięstw z rzędu nad zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu. Jednakże, jak zauważa WTA, Aryna Sabalenka jest pierwszą tenisistką od 17 lat (Justine Henin), która w jednym sezonie dotarła przynajmniej do półfinału wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych i WTA Finals. Czeka nas zatem interesujący pojedynek, zwieńczenie całego sezonu, jednakże szkoda, że w takich warunkach. Start spotkania około godz. 0:30 polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę.